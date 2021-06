Norris ziet groot gat richting kop: ''We zijn mijlenver van Red Bull en Ferrari vandaan''

Lando Norris verwacht een moeilijk vervolg in het Grand Prix-weekend van Azerbeidzjan. In tegenstelling tot Monaco is het gat naar Red Bull en Ferrari erg groot. De Brit was op de vrijdag 0.903 langzamer dan de Sergio Perez, de snelste man van de dag.



''We zijn mijlenver van Red Bull en Ferrari vandaan in kwalificatie en race. Hopelijk kunnen we vanavond en morgen stappen vooruit zetten. Het lijkt erop dat we te ver weg zitten om iets speciaals te kunnen doen'', lichtte Norris toe.

Vooraf verwachtte de Brit geen wonderen van McLaren, op Ferrari na, de grootste concurrent. ''Het was alleen Carlos Sainz die zei dat we het geweldig zouden doen. Ik had geen hoge verwachtingen. We doen het naar behoren. We staan waar we horen te staan.''

De eerste vrije training begon bemoedigend met een vijfde tijd met Daniel Ricciardo. Die lijn werd echter niet doorgetrokken naar de tweede oefensessie. ''We waren zeker meer competatitief in de eerste dan tweede training. We worstelden in VT2 een beetje meer met de temperaturen en de baancondities. Maar ik zit met zelfvertrouwen in de wagen.''