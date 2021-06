Valtteri Bottas heeft Toto Wolff niet gesproken na Monaco: "Uit analyse blijkt dat ik wél op de juiste plek stopte voor pitstop"

Valtteri Bottas heeft gereageerd op de suggestie van zijn Mercedes-baas Toto Wolff dat de Finse coureur op zijn minst gedeeltelijk verantwoordelijk was voor zijn uitvalbeurt als gevolg van een rampzalige pitstop tijdens de GP van Monaco.

Bottas is niet zomaar bereid om die uitspraak van Wolff te accepteren. Donderdag vertelt hij dat hij Wolff er niet meer over heeft gesproken sinds Monaco. Doordat de wielmoer van de rechter voorband bleef vastzitten viel Bottas na dertig ronden racen uit vanaf de tweede positie.

Het zijn onzekere tijden voor Bottas: het is de vraag of hij na dit seizoen vervangen wordt door George Russell bij Mercedes. Daarover zijn de gesprekken nog niet gevoerd, vertelde Bottas donderdag tijdens de persconferentie.

"Monteur valt niets te verwijten"

Na de pitstop die finaal mis ging in Monaco, vanwege een dolgedraaide wielmoer, zei Toto Wolff in de media dat de monteur niets te verwijten viel.

Wolff zei dat Bottas misschien wel eens iets te vroeg of te laat kan hebben geremd, waardoor monteurs kansloos bleken en zo de wielmoer dol draaiden. Na die suggestie dat Bottas op z'n minst medeverantwoordelijk was, zei Wolff dat hij een groot onderzoek zou laten uitvoeren naar de oorzaken van die mislukte pitstop.

Technisch directeur James Allison meldde na afloop van de race in Monaco dat het wiel pas in de fabriek van Mercedes in het Britse Brackley kon worden verwijderd.

Onderzoek

Teambaas Toto Wolff zei dat het team alles onderzoekt wat ook maar oorzaak kon zijn voor dit drama. "We kijken naar het ontwerp, maar ook naar het materiaal. Dit probleem mag ons niet meer overkomen. Er zijn heel veel factoren die bijdragen aan deze catastrofale uitvalbeurt. Het is niet de schuld van de monteur; hij is een van onze beste mensen in het team."

Wolff deed daarna de suggestie dat Valtteri Bottas wel eens de oorzaak zou kunnen zijn geweest van het hele euvel, door een fractie te vroeg of te laat te stoppen.

"Ik was verrast", zei Bottas donderdag over de beschuldiging van Wolff aan zijn adres.

Videobeeld en telemetrie

Bottas ging zelf op onderzoek uit, vertelt hij. "Ik heb de videobeelden bekeken en naar mijn mening was ik precies goed." Daarna vertelt Bottas dat hij bij zijn team alle bekende gegevens heeft opgevraagd en geanalyseerd. Volgens hem kwam zijn auto precies op de juiste plek stil te staan tussen zijn monteurs in.

Twee of drie centimeter

Bottas zegt: "Ik miste de middelste lijn met ongeveer twee of drie centimeter, en als je zo nauwkeurig bent, dan is dat eigenlijk best heel erg goed te noemen."

Ondanks dat Bottas niet mee heeft gesproken met Toto Wolff sinds de Mercedes-baas in de media met de vinger naar Finse coureur wees, besprak de Finse coureur alles wel uitgebreid met zijn team.

Briefing blijkbaar zonder Wolff?

Bottas zegt: "Het team en ik hielden een normale briefing na de race, we analyseerden de situatie ook met de ingenieurs in de fabriek en ze begrepen alles perfect. Er was dus niets ongewoons te zien in de data en dat blijkt uit de analyses die ik heb gezien en besproken."

Bottas liet donderdag ook weten zijn team al voorafgaande aan de Grand Prix van Monaco te hebben gewaarschuwd voor de pitstops van het team.

Leiding in WK-stand kwijt aan Red Bull

Mede vanwege de dramatische pitstop en de slechte race van Lewis Hamilton wist Max Verstappen met Red Bull de leiding in de stand van de beide kampioenschappen in de Formule 1 over te nemen met de zege in Monaco.