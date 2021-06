Monza hoopt de tribunes tot 80% te kunnen vullen tijdens Italiaanse Grand Prix

Het circuit van Monza hoopt dat hun tribunes voor zo'n 80% gevuld mogen worden tijdens de Italiaanse Grand Prix.

Nu de versoepelingen van de corona-maatregelen steeds meer worden doorgevoerd, lijkt het erop dat Monza geen 'spookrace' meer hoeft te organiseren zonder Tifosi, zoals vorig jaar nog het geval was tijdens de Italiaanse Grand Prix op Monza.

Er wordt nu gedacht om twee afgezonderde tribunes te bouwen ingedeeld in afzondelijke zones voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Angelo Sticchi van de Italiaanse autosportbond zegt: "Wat wij graag willen in Monza is wat er maximaal mogelijk is in deze fase van de crisis: het opzetten van covid-vrije gebieden voor gevaccineerden."

"Daarnaast zullen we ook tribunes bouwen waar mensen zich aan de regels wat betreft social distancing moeten houden en waar we de helft van de capaciteit aan publie

Veel is nog niet zeker, de organisatie zegt niet nog niet te kunnen inschatten hoeveel mensen er gevaccineerd zullen zijn begin september als de race op het programma staat. De organisatie hoopt uiteindelijk zo'n 70 tot 80 % van de tribunes te kunnen vullen.