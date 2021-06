McLaren-teambaas wil Max Verstappen in derde auto

Hij wilde waarschijnlijk voorkomen dat de vlammen van speculatie aanwakkeren, maar Toto Wolff heeft gezegd dat als Mercedes een derde auto zou kunnen inzetten, George Russell erin zou gaan rijden en niet Max Verstappen. De vraag werd gesteld aan de mede-eigenaar en teambaas van Mercedes F1 als onderdeel van de Grill The Grid-serie van de Formule 1, waarin coureurs en hun teambazen ter plekke vragen worden gesteld.

De laatste was dat een verzameling teambazen werd gevraagd dat als ze een derde auto op de grid zouden kunnen hebben, welke coureur van dit seizoen in die derde auto gezet zou worden. Iedere coureur mocht gekozen worden.

Wolff niet in de stemming

Terwijl sommige van zijn collega's hun antwoorden op een speelse manier redeneerden, leek Wolff niet in de stemming om het uit te leggen. Zijn antwoord bestond uit twee woorden: "George Russell."

Van Russell wordt natuurlijk algemeen aangenomen dat hij de volgende in de rij is voor een Mercedes-stoeltje als er een wordt vrijgemaakt door Lewis Hamilton of Valtteri Bottas. Beide huidige coureurs van de wereldkampioen hebben alleen een contract voor dit seizoen en om verschillende redenen wordt verwacht dat hun toekomst in het laatste deel van de zomer duidelijker zal worden. Die van Hamilton of hij zal besluiten om te stoppen met F1 of door te gaan, die van Bottas zal afhankelijk zijn van de prestaties van de Fin.

Verstappen is agressief

Het meest voor de hand liggende antwoord op de vraag zou natuurlijk Max Verstappen zijn. In tegenstelling tot Wolff koos McLaren CEO Zak Brown wel voor de Nederlander: "Ik heb nog tegen zijn vader Jos geracet, die was erg goed. Ik zou Max Verstappen kiezen vanwege zijn agressieve rijstijl en houding op het circuit."

Mercedes en Verstappen

Max Verstappen is in het verleden vaker in verband gebracht met Mercedes als een potentiële opvolger van Hamilton op de lange termijn, maar Wolff was duidelijk niet bereid om nog meer geruchten op te wekken over de Red Bull-coureur met wie Mercedes in een felle strijd is verwikkeld om het kampioenschap van 2021.