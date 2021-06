Lando Norris: "Ik wil graag de Indy500 rijden"

Lando Norris zegt dat hij op een dag graag zou racen in de Indianapolis 500, maar waarschijnlijk niet op dit moment in zijn carrière. De McLaren-coureur kende een indrukwekkende start van 2021 en staat derde in het kampioenschap nadat hij op het podium in Monaco was geëindigd. Maar buiten de Formule 1 heeft hij ook een aantal andere races in simracen aangepakt - waaronder de virtuele Indy 500 vorig jaar. Norris heeft inmiddels verklaard dat het een carrièredoel is om op de Brickyard te racen.

Zoveel mogelijk IndyCar

Afgelopen zondag was hij te gast bij Sky Sports en zei hij: "Ik kijk zeker naar de Indy500. Normaal valt het tijdens hetzelfde weekend als de Grand Prix van Monaco, maar nu niet dus ik ga zeker kijken."

"Ik kijk zoveel mogelijk van de IndyCar-races als ik kan. Op dit moment is het niet iets dat ik nu wil gaan doen, ik concentreer me liever op F1, maar het is iets om over na te denken in de toekomst. Ik zou het graag een keer willen doen, maar op dit moment niet."

Historie, prestiege

Wanneer Norris de Indy500 vergelijkt met de Grand Prix van Monaco, zegt hij dat beide races historisch en zwaar zijn, maar de unieke uitdaging van Indy vanuit een coureur maakt het een aantrekkelijk idee om ooit zelf deel te nemen.

"Het is ook de geschiedenis die het zo speciaal maakt. In mijn ogen win ik liever een kampioenschap dan alleen Monaco. Het verbazingwekkende van het winnen van Monaco is de geschiedenis ervan, want als je op pole staat en in bocht 1 kunt leiden, is het in zekere zin bijna een gegarandeerde overwinning, dus het is niet alsof je iets ongelooflijks doet om te winnen."

"Bij de Indy500 moet je iets ongelooflijks doen om te winnen met je strategie, je brandstof en dat soort dingen. Monaco niet zozeer, maar wat het bijzonder maakt is de geschiedenis van Monaco. Ik ben niet zo'n fan van de geschiedenis van de sport, maar je wilt gewoon winnen omdat het Monaco is."

"Ik denk dat Indy meer een prestigieus evenement is waar mensen naar uitkijken omdat het zo uniek is en zo anders dan al het andere dat je normaal ziet, dus het is iets wat ik graag zou willen doen."