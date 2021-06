Toto Wolff: "Er zijn harde vragen gesteld"

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat er harde en cruciale vragen zijn gesteld en beantwoord in zijn Mercedes-team na de afgang van het team in Monaco. Lewis Hamilton beleefde een kleurloze race en finishte als zevende terwijl Max Verstappen er met de winst en de leiding in het WK vandoor ging.



Tweede coureur Valtteri Bottas leek onderweg naar een tweede plaats achter Max Verstappen, maar viel uit als gevolg van een rampzalige pitstop. Dankzij een dolgedraaide wielmoer, die pas dagen later op de fabriek zou zijn los gekomen, moest hij zijn race staken: DNF.

Fout op fout, drama voor Mercedes

De zeperd van Mercedes heeft ertoe geleid dat het team zichzelf diep in de spiegel moest aankijken, er zijn cruciale en harde vragen gesteld en besproken en volgens de teambaas zouden er essentiële lessen geleerd zijn.

Drama van Monaco motiveert

Toto Wolff: "Weekends zoals Monaco zijn die ervoor zorgen dat je juist terug blijft komen voor meer. Niets komt met gemak in deze sport en dat is ook waarom wij er zoveel van houden."

Wolff vervolgt: "Wij weten dat als je niet op of dichtbij de 100% opereert, je jezelf in de eigen staart bijt."

"Sfeer lager dan laag in de fabriek"

De week na de afgang van Mercedes in Monte Carlo was de sfeer op de fabriek in Brackley niet om over naar huis te schrijven, en dat is een understatement. Zo kwamen er via vooraanstaand personeelsleden van Mercedes naar buiten dat de spanning in de fabriek om te snijden was: de sfeer was lager dan het laagste van laag.

Toto Wolff zegt echter totaal iets anders: hij constateerde dat de maandag na Max Verstappens mokerslag, er op de thuisbasis van Mercedes "dezelfde energie" zou hebben geheerst als voorafgaande aan het seizoen.

Wolff beweert: "Op maandag zag ik dezelfde energie als toen wij terug kwamen van de wintertests in Bahrein en dat deed mij goed."

Dat er rake woorden zijn gesproken, blijkt wel uit zijn verhaal. Wolff: "We hebben het weekend bediscussieerd, we hebben daarbij onszelf harde vragen gesteld en daarvan leerden wij een aantal cruciale lessen. Ik had dan ook gehoopt dat wij vorig weekend al weer aan het racen zouden zijn geweest", zo besluit de manager van het grote en succesvolle team strijdvaardig.