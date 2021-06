Max Verstappen voelt zich meer relaxed dan ooit: 'Hamilton is niet méér compleet dan ik'

Max Verstappen maakt zich minder snel druk om dingen en zit meer relaxed in de wedstrijd. Dat vertelde de Limburger maandagavond op de Oostenrijkse zender Servus TV, waar Verstappen aanschoof voor een bijpraat-sessie nu de eerste vijf races zijn gereden.

Verstappen houdt zichzelf tegen het licht en reflecteert op zijn eigen manier van doen en zijn eigen prestaties: "Ik schreeuwde vroeger veel vaker, nu ben ik meer relaxed."

Hamilton de 'meer complete' coureur?

Commentatoren prijzen de wijze waarop Verstappen in korte tijd veel volwassener lijkt te zijn geworden. Als Verstappen wordt gevraagd wat hij ervan denkt dat sommigen Lewis Hamilton aanwijzen als de 'meer complete coureur', dan is Max het daarmee oneens.

"Daar ben ik het niet mee eens, maar dat is mijn mening. Natuurlijk is hij (Hamilton, red.) meer ervaren, maar dat betekent niet dat hij meer compleet is. Het is slechts mijn mening, en er is geen enkele urgentie voor anderen om het met mij eens te zijn", zo vertelde de zoon van Jos Verstappen tegen Sky Italia.

Volgens Verstappen is het overigens "heel normaal" dat iemand die als een tiener debuteert in de Formule 1 na een paar jaar als meer volwassen wordt ervaren.

Cruijffiaanse taal

De redeneringen van Verstappen klinken Cruijffiaans en er valt ook helemaal niets aan af te dingen. Verstappen zegt:

"Van je zeventiende naar je drieëntwintigste, dan veranderen er dingen. Dat is compleet normaal."

De teksten kunnen zó in delfts blauwe letters op een tegeltje.

Een andere verandering die Verstappen doormaakte betreft zijn gewicht. Verstappen weegt nu tien kilo zwaarder dan toen hij als 'jongetje' toetrad in de Formule 1 in 2015.

Verstappen vertelt dat hij 78 kilo weegt inclusief zijn overall en helm, ook zegt hij dat hij zelfs nog iets is aangekomen het laatste jaar maar daarvan heeft hij nooit last tijdens het rijden.