ACHTERGROND: Covid verliest terrein: Waar en hoe kun je als F1-fan weer ouderwets naar het circuit?

Nu de covid crisis steeds verder op de achtergrond lijkt te geraken, gloort er hoop aan de horizon voor autosportliefhebbers die het liefst langs de baan zitten. Tijdens de komende maanden worden mondjesmaat steeds meer toeschouwers langs de racebanen toegelaten, zo is de verwachting.

Afgelopen zondag zaten er langs de Indianapolis Motor Speedway maarliefst 135.000 toeschouwers op de tribunes tijdens de Indy500. Tijdens de komende Formule 1 Grands Prix zullen er - zoals het er nu naar uitziet - steeds meer toeschouwers langs de diverse circuits worden toegelaten, terwijl maatregelen steeds verder worden versoepeld.

GPToday maakt met u een rondje langs de circuits die de komende tijd op de F1-kalender staan. Hoe ziet de weg naar het 'oude normaal' er voor toeschouwers en F1-fans uit?

Bakoe voorlopig de laatste ‘spookrace’

Het ziet er dus nu naar uit dat de Grand Prix van Bakoe voorlopig de laatste spookrace zal zijn als gevolg van de covid crisis. Hoewel er komend weekend nog geracet wordt zonder publiek op de tribunes in Bakoe, ziet het er nu naar uit dat er tijdens de daarop volgende Grand Prix van Frankrijk voorzichtig de eerste bezoekers aanwezig mogen zijn tijdens een Grand Prix.

Drie zones voor ieder 5000 fans langs Paul Ricard

Het is de bedoeling dat er langs het circuit van Paul Ricard, een circuit dat eigendom is van Bernie Ecclestone, maximaal 15.000 fans per dag langs de baan worden toegelaten. De geteste fans worden verspreid over drie van elkaar afgezonderde gebieden langs het circuit.

Oostenrijk: 'Geen afstandregels of avondklok meer tijdens Grand Prix'

Vervolgens reist het Formule 1-circus af naar Oostenrijk voor een ‘double header’: twee races achtereen op dezelfde baan. Volgens Dr. Helmut Marko van Red Bull Racing ligt het in de lijn der verwachting dat de limiet voor 3000 toeschouwers per dag op de Red Bull Ring worden opgeheven.

Geruchten doen de ronde dat er in totaal zo’n 40.000 fans per dag kunnen worden toegelaten op de Red Bull Ring, een baan die ooit de naam A1-ring droeg. Een telefoontje met een officieel verkooppunt voor toegangskaarten voor de Oostenrijkse Grand Prix leert echter dat er bij de kaartverkoop vooral rekening mee wordt gehouden dat er volop publiek zal zijn toegestaan in Oostenrijk. Via de officiële ticketverkoop wordt gesteld dat er tijdens de Oostenrijkse Grand Prix geen anderhalve meter als afstandsregels meer zal gelden. Ook een avondklok is niet meer van kracht tijdens de races in Oostenrijk, aldus verkopers van toegangsbewijzen. Een officiële website van de Oostenrijkse overheid stelt dat er ook geen beperkingen meer zullen gelden wat betreft eten en drinken aan tafels.

Helmut Marko is positief gestemd

Helmut Marko zegt tegen Formel1.de: "Ik twijfel er niet aan dat alles soepel zal verlopen, nadat wij vorig jaar hebben bewezen dat wij in staat zijn om de race veilig te laten verlopen onder de strengste beperkingen. Wij hebben een schema ontwikkeld om het aantal contactmomenten te verminderen en op die manier meer fans te mogen verwelkomen."

Marko krijgt in positieve zin bijval van de Oostenrijkse minister van Sport Werner Kogler. In de krant Kleine Zeitung zegt die minister: "Hier vinden we wel een oplossing. Het is een enorm gebied van enkele hectares oppervlakte.”

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz wordt ook geciteerd, hij zegt: "Dit is een zeer belangrijke en prestigieuze gebeurtenis voor Oostenrijk."

Silverstone: Eerste 'gewone' Grand Prix sinds 1,5 jaar?

De daaropvolgende Britse Grand Prix op Silverstone hoopt als eerste Grand Prix van 2021 op een ‘vol huis’ als de covid-maatregelen verder worden versoepeld. Silverstone zegt veel publiek te verwachten tijdens de Grand Prix waarin ook voor het eerst in de historie van de Formule 1 een sprintrace wordt georganiseerd.

Zandvoort: volle tribunes met dol enthousiaste oranjefans?

Gisteren schreven wij al dat Zandvoort steeds positiever is over het organiseren van de Dutch Grand Prix waarbij de organisatie hoopt en aanstuurt op volle tribunes. Dat lijkt te gaan lukken, als de recente ontwikkelingen zich in de positieve zin blijven ontwikkelen. Als alles mee zit dan mogen er op Zandvoort zo’n 105.000 toeschouwers per dag op de tribunes plaatsnemen tijdens de Formule 1 race. De DutchGP staat gepland voor begin september en kon vorig jaar vanwege de lockdown niet doorgaan.

"Wij hebben alle vertrouwen in een race met een volle bak", zegt circuit-baas Robert van Overdijk tegen De Telegraaf. "Het begint er nu erg goed uit te zien voor ons. We waren al positief, maar nu zijn we nog optimistischer."

Zandvoort kijkt dus hoopvol uit naar een Grand Prix met in het beste geval volle tribunes vol oranjefans voor Max Verstappen, begin september.

Jan Lammers liet dit weekend ook al weten dat de tijd steeds gunstiger de kant uit lijkt te vallen richting de Nederlandse F1-race op Zandvoort.

Toch een kleine 'máár'..

Toch waarschuwt Lammers nog wel voor de steeds kleinere kans dat het alsnog tegen zou vallen. “Wij hebben twee maanden nodig voor de opbouw, dus wij moeten weten of het een 'go' of 'no go' is in de eerste week van juli.

Lammer vervolgt: "Maar als je ziet wat er deze maand is veranderd, geeft dat ons hoop voor de komende maand."

Het valt dus te hopen dat er inderdaad besloten kan gaan worden dat alle tribunes opgebouwd kunnen worden. Mochten er begin juli dus foto's gemaakt worden van de in opbouw zijnde tribunes op Zandvoort, dan kunnen die plaatjes wel eens nieuwswaardig zijn. Indien de tribunes daadwerkelijk opgebouwd worden, kan dat zomaar een voorbode zijn van een veelbelovende zomer voor de Nederlandse autosportfans.