Cruciale weken voor Sergio Perez: "Twee races in Oostenrijk belangrijk voor mijn toekomst bij Red Bull"

Sergio Perez gelooft dat de twee races in Oostenrijk deze zomer een ideale kans biedt om zijn kennis van de Red Bull-auto te versnellen. De Mexicaanse coureur is nog steeds aan het wennen aan de RB16B nadat hij dit seizoen bij het team kwam, met een algemene consensus dat hij met name zijn kwalificatieprestaties moet verbeteren.

Afgezien van een start op de eerste rij voor de tweede race van 2021 op Imola, heeft Perez op zaterdag de tijden van zijn teamgenoot Max Verstappen moet kunnen matchen. Vijf Grands Prix dit seizoen hebben de 31-jarige coureur 44 punten opgeleverd aan Red Bull in de strijd met Mercedes om het kampioenschap voor de constructeurs.

Wisselvallige prestaties

Op een aangepaste kalender heeft de F1 nu de Grands Prix van Stiermarken en Oostenrijk in achtereenvolgende weekenden, eind juni en begin juli. Perez denkt dat ze cruciaal zullen zijn voor zijn ontwikkeling. Tegenover RaceFans zegt hij: "Ik denk dat dat heel, heel belangrijk zal zijn. Naar meer verschillende circuits gaan, vooral Oostenrijk, en twee weekenden achter elkaar racen, dat zal mijn leerproces echt versnellen."

"Als ik wisselvallig presteer, ben ik nog niet helemaal één met de auto. Maar ik zie licht aan het einde van de tunnel. Het zijn andere afstellingen, veranderende vleugels, wisselvallig weer, dat soort dingen. Als je een auto als je broekzak kent, is het heel makkelijk om je aan die situaties aan te passen."

Hard rijden

Perez is echter niet de enige ervaren coureur die worstelt met de aanpassing aan zijn nieuwe auto. Daniel Ricciardo (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) en Sebastian Vettel (Aston Martin) hebben soortgelijke ervaringen gehad. De overstap van Carlos Sainz naar Ferrari lijkt wel goed uit te pakken tot nu toe.

Perez reageert op de aanpassingsproblemen: "Het is in dat opzicht een heel uniek seizoen. Coureurs wisselen van team, iets dat normaal gesproken in het verleden geen groot probleem opleverde."

"Maar dit jaar, met zoveel variabelen die er zijn, is dat juist heel moeilijk geworden. Sommige coureurs hebben het beter gedaan dan andere. Ik ben niet de enige die worstelt met een nieuwe auto. Ik ben niet vergeten hoe ik hard moet rijden, maar het kost me helaas meer tijd dan ik zou willen."