"Sebastian Vettel reed sneller dan waar zijn Aston Martin toe in staat is"

Lucky Luuk schiet sneller dan zijn schaduw, Sebastian Vettel kan er ook wat van. De sneller Duitser reed met zijn Aston Martin in Monaco feitelijk sneller dan waartoe de groene bolide toe in staat zou zijn.

Vettel wist bijvoorbeeld ene Lewis Hamilton achter zich te houden en noteerde bij het passeren van de streep de vijfde positie. Een ware opstanding dus, gezien de worsteling van de Duitser gedurende de eerste races.

Eén WK-punt meer dan Stroll

Vettel staat nu voorlopig elfde in het WK-klassement, voor wat het waard is nu. Toch heeft Vettel voorlopig een WK-punt meer weten te scoren dan zijn teamgenoot Lance Stroll.

Voormalig F1-coureur Karl Wendlinger zegt dat Vettel beter gepresteerd heeft dan waartoe zijn Aston Martin in staat was. "Vettel was heel heel erg goed het hele weekend, beter dan de auto", zo valt te lezen op Speedweek.com

"Vettel is nu veel beter in staat om goed met zijn auto om te gaan, dan in de weken hiervoor. Hij kreeg het voor elkaar om zoveel uit Monaco te slepen”, aldus de Oostenrijker.

Niet alles toe te schrijven aan geluk

Natuurlijk viel de jackpot deels de kant van Vettel uit na het uitvallen van Valtteri Bottas vanwege een vastzittende wielmoer onder diens Mercedes, en ook won Vettel een plek doordat Charles Lelerc niet van start kon gaan als gevolg van zijn kwalificatiecrash.

Wendlinger denkt dat het niet alleen het geluk was dat Vettel zo fors liet scoren in Monaco. Vettel moet zich veel meer op zijn gemak hebben gevoeld in de auto om met zo'n resultaat naar huis te kunnen gaan, betoogt Wendlinger.

Keerpunt?

"We moeten afwachten om te kunnen beoordelen of dit een keerpunt is voor Vettel. Hij voelde zich in ieder geval op zijn gemak in de auto en dat was voor het eerst, want anders kun je zo'n resultaat niet neerzetten in Monaco", aldus de voormalig Sauber-coureur.