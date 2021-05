Fernando Alonso pleit voor een speciale band voor Monaco

De Formule 1 zou moeten overwegen om een ​​speciale band of speciale regels in te voeren om races zoals Monaco op te fleuren. De Grand Prix van Monaco staat er om bekend vaak een saaie en dure optocht te zijn.

Ook dit jaar was er weinig te smullen voor liefhebbers van inhaalacties toen zij keken naar de MonacoGP.

Grip

De huidige bolides zouden te groot en te snel zijn voor Monaco, de Formule 1 auto's zouden uit het jasje van Monte Carlo zijn gegroeid. Zo klagen coureurs steevast over een gebrek aan grip op de baan die normaal gesproken helemaal geen racebaan is.

"In zo'n race dwars door een stad zijn de banden erg belangrijk, vooral in Monaco", vertelde de 39-jarige tweevoudig wereldkampioen Alonso aan Soy Motor.

"Ik denk dat de Formule 1 zou moeten overwegen om voor Monaco een speciale band te ontwikkelen die niet op andere circuits wordt gebruikt", zei de Alpine-coureur.

Alonso doet nog een aantal suggesties om de race in Monaco spannender te maken voor de fans van de Formule 1.

Speciale regels voor een speciale race

Alonso: "Of dwing bijvoorbeeld iedereen gewoon om de zachtste banden te gebruiken om te voorkomen dat ze de hardere banden gebruiken. Monaco is een bijzondere race, dus het kan de moeite waard zijn om er een paar speciale regels voor te bedenken."

Monaco hoort bij F1

Sommigen denken dat de Formule 1 het legendarische Prinsdom helemaal is ontgroeid, maar Mercedes-baas Toto Wolff pleit ervoor om gewoon in Monaco te blijven racen.

"Monaco staat voor Formule 1", zei de Mercedes-baas."Het is glamour, het is opwindend, en ja, het is één van de circuits waar minder wordt ingehaald."

Wolff vervolgt zijn betoog: "Maar als je mij vraagt ​​of we erbij moeten zijn, zeg ik 100 procent ja. Het is één van de belangrijkste Grand Prix' van het jaar."