Honda-baas Yamamoto ziet sterke overeenkomsten tussen Verstappen en Senna

Max Verstappen staat weer vol in de spotlights na zijn overwinning in Monaco. De Nederlander heeft nu 12 Grands Prix gewonnen in zijn carrière, allemaal met Red Bull Racing. Vier won hij er met een Renault-motor, de andere zeven uiteraard met Honda.

Het is dan ook niet vreemd dat Honda F1-directeur Masashi Yamamoto superlatieven tekort komt voor de 23-jarige Verstappen. Yamamoto denkt zelfs dat de Nederlander in de toekomst de zesde overwinning van Senna in Monaco zou kunnen overtreffen - ook al heeft hij nog maar net zijn eerste op zijn naam weten te schrijven.

Leclerc helpt Verstappen

De indrukwekkende overwinning van Verstappen kwam nadat Charles Leclerc problemen kende met zijn Ferrari. De Monegask reed letterlijk zijn thuisrace en wilde goed presteren. Hoewel Leclerc pole position had, wilde hij op het einde van Q3 nogmaals aanzetten, maar door een crash eindigde hij in de vangrails.

Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg hij in de ronde op weg naar de startgrid problemen. Ondanks dat Ferrari zijn wagen had gecheckt bleken de problemen dermate dramatisch dat Leclerc niet van start kon gaan, waardoor Verstappen als eerste coureur aan de race begon. Die race won hij na 78 ronden aan de leiding te hebben gelegen en het zorgde meteen voor de leiding in het kampioenschap.

Max is een speciale coureur

Het was ook Honda's eerste overwinning in Monte Carlo in 29 jaar als motorleverancier of fabrieksteam. Met Honda die veel van Senna's succes in zijn carrière aanstuurde, maakte Yamamoto snel vergelijkingen tussen de twee talenten.

"Honda won de Grand Prix van Monaco zes keer op rij van 1987 tot 1992, vijf van die overwinningen kwamen van Ayrton Senna", zei Yamamoto. "Toevallig is dit de eerste keer dat Honda in Monaco wint sinds Senna, maar ik zie altijd een overlap tussen Verstappen en Ayrton Senna, die een heel speciale coureur is voor Honda omdat zijn rijstijl erg lijkt op die van Senna."

"Op slechts 23-jarige leeftijd heeft hij nog steeds het potentieel om Senna's record van zes overwinningen in Monaco te evenaren en te overtreffen en ik ben verheugd dat ik hem heb geholpen die stap te zetten."