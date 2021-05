Nico Rosberg geeft fout toe: "Mijn kritiek op Carlos Sainz was onterecht"

Nico Rosberg geeft toe dat hij ongelijk had met zijn beoordeling over de overstap van Carlos Sainz naar Ferrari voor 2021. De Duitser, nu expert voor de Britse en Duitse televisie, was kritisch over het besluit van Ferrari om voormalig McLaren-, Renault- en Toro Rosso-coureur Sainz aan te trekken als vervanger van Sebastian Vettel.

De wereldkampioen van 2016 zegt in gesprek met Sky Italië: "Ik had het mis. Vorig jaar was ik een van degenen die zei: 'Waarom contracteer je Carlos Sainz? Je had voor Daniel Ricciardo moeten kiezen!'. Maar als ik kijk naar waar Ricciardo nu is, maar ook naar Vettel en Perez en hoe ze het allemaal opnemen tegen Sainz, dan zijn ze allemaal nergens te bekennen."

"Van die vier geeft Sainz als enige de indruk dat hij altijd op snelheid is bij zijn nieuwe team. Hij lijkt het prima te doen met Ferrari en hij houdt Charles Leclerc scherp. In Monaco stond hij bijna op gelijke voet met Leclerc, dus ik kan Carlos alleen maar feliciteren met zijn fantastische prestaties. Uiteindelijk koos Ferrari de juiste man. Het is echt leuk om hem aan het werk te zien", zo corrigeert Rosberg zichzelf.

Lachen om teleurstelling

Rosberg juichte Sainz zelfs toe omdat hij zo teleurgesteld was dat hij geen laatste kans op pole kreeg na de crash van Charles Leclerc in Monaco, en dat hij niet ten volle genoot van zijn eerste podium voor het team uit Maranello: "Ik moest wel lachen dat hij zelfs een beetje geïrriteerd was over de tweede plaats. Hij voelde dat hij de snelheid had om op zaterdag de pole te pakken en de volgende dag de race te winnen. Dat is de houding van een winnende coureur."