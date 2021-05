Vader Sainz: "Dat Carlos teleurgesteld was met tweede plaats zegt iets over zijn karakter"

Het is eerder positief dan negatief dat Carlos Sainz teleurgesteld was met zijn eerste podium voor Ferrari, afgelopen weekend in Monaco. Dat is de mening van de beroemde vader, de Spaanse coureur en rallylegende Carlos Sainz.

Nadat hij als tweede eindigde achter Max Verstappen, zei de 26-jarige Sainz jr zondag: "Het zijn gewoon alle omstandigheden van het weekend. Met Charles Leclerc op pole, mis ik een goede kwalificatieronde, misschien smaakt dit podium niet zo goed als zou moeten."

Teleurstelling is positief

Zijn vader zegt echter dat die houding eigenlijk een goed teken is. "Het lijkt mij een positieve instelling om meer te willen dan dit. Het zegt iets over zijn karakter. Hij is ambitieus en als jong talent moet hij proberen het maximum te halen en te winnen."

De vader van Sainz denkt ook dat de teleurstelling van de nieuwe Ferrari-coureur nu zal vervagen. "Ik denk dat met een paar dagen rust, dat bitterzoete gevoel dat ik zelf ook heb gevoeld, zal verdwijnen. Hij zal zich realiseren dat tijdens de vijfde race van dit seizoen, met bijna geen testdagen, het podium heeft bereikt. Om dan te vechten met één van de snelste coureurs en een podiumplaats behalen; als ze hem dat voor het seizoen hadden voorgeschoteld, zou hij er direct voor hebben getekend."

"Er is veel positiviteit te halen uit dat weekend, dus hij moet nu zijn rust pakken", voegde Sainz toe. "Formule 1 is een continue test, dus je moet weten hoe je de bladzijde moet omslaan, of het nu goed of slecht is. Ik heb heel goed geleerd om nooit te vieren hoe goed ik ben op een dag en dan depressief te worden als er de volgende dag iets misgaat."