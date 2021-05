DiscussieToday Werd de 'Belgische Olav Mol' terecht geofferd, gecanceld en geschorst na vermeende "vrouwonvriendelijke" opmerkingen op live-TV?

Discussie van de dag op GPToday: Was de snelle en publiekelijke eliminatie van de Belgische co-commentator door Belgische omroep RTBF gerechtvaardigd en gepast?

Gisteren maakten wij nogal wat los met onze berichtgeving over de gang van zaken rondom de schorsing van RTBF-commentator Marc Duez.

Hij zou volgens Het Laatste Nieuws 'vrouwonvriendelijke' uitspraken hebben gedaan toen Max Verstappen op het podium stond na afloop van de Grand Prix van Monaco. De omroep vond het nodig om hun co-commentator te schorsen na opmerkingen over top-tennisster Serena Williams. Ook haastte de omroep om een 'intern onderzoek' aan te kondigen via de krant.

De Belgische Formule 1-commentator Marc Duez mag dus voorlopig niet meer in de RTBF-microfoon praten tijdens een Grand Prix. De omroep koos ervoor om dat ‘interne onderzoek’ juist wereldkundig via HLN.

"Daarna werd het nog erger"

Voor Het Laatste Nieuws lijkt het al gelijk vast te staan dat de schorsing van de commentator terecht is. Dat blijkt uit de woordkeus en de oordelende opbouw van hun artikel.

"Vrouwonvriendelijk"

Volgens HLN zouden de woorden van Duez 'vrouwonvriendelijk' zijn. Met zinnen als "Daarna werd het nog erger" en "De Formule 1-fans die zondag naar de Grote Prijs van Monaco op de RBTF aan het kijken waren, wisten even niet wat ze hoorden" lijken de journalisten op de redactie van HLN met elkaar van mening te zijn dat Duez daadwerkelijk bepaalde grenzen zou hebben overschreden waarmee zijn canceling terstond gerechtvaardigd is.

Over de werkwijze van de omroep en de rol wat betreft de schorsing van Duez, wordt geen kritische noot gekraakt in het artikel dat het Belgische nieuwsplatform HLN publiceerde. Veel andere media namen het nieuws inclusief het frame over, waarbij ook klakkeloos de veroordelende termen worden gebruikt.

In de commentaren onder het artikel van Het Laatste Nieuws lopen de meningen uiteen; sommigen menen dat de omroep terecht ingrijpt. Anderen vinden dat Duez mag zeggen wat hij denkt, weer anderen denken dat Duez' opmerkingen onschuldig zijn en zeker geen kwade bedoelingen zullen hebben.

Of er daadwerkelijk vrouwen zouden zijn gekwetst in hun gevoel is onbekend noch relevant, menen weer anderen.

De woorden van Duez en de daarop volgende rappe schorsing werd gisteren dan ook veel besproken onder ons artikel. GPToday koos voor neutralere woordkeuzes en vroegen uw mening.

Uw mening is ons goud, daarom vraagt GPToday in deze discussie van de dag: Is de schorsing volgens jullie proportioneel? - Is het sterk of juist niet dat de omroep haar commentator publiekelijk elimineert? In hoeverre is het logisch dat de omroep het 'interne onderzoek' zo snel wereldkundig maakte via de krant? - Zou Duez wel of geen tweede kans moeten krijgenen?

Is het terecht dat de ‘Belgische Olav Mol’ als F1-commentator wordt geofferd en geschorst- ondanks zijn schuldbetuiging- vanwege zijn vermeende 'foute' uitspraken?