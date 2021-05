Belgische F1-commentator geschorst na live-uitspraken over Serena Williams

De Belgische Formule 1-commentator Marc Duez mag van zijn omroep RTBF voorlopig niet meer in de microfoon praten tijdens een Grand Prix.

De omroep koos ervoor om via de krant Het Laatste Nieuws wereldkundig te maken dat de zender een "intern onderzoek" is begonnen naar aanleiding van uitspraken van hun Duez tijdens de live-uitzending.

De co-commentator zou vrouw-onvriendelijke uitspraken hebben gedaan tijdens de de feestelijke plechtigheden op het podium na afloop van de Grand Prix van Monaco. De omroep vond het nodig om hun verslaggever te schorsen na opmerkingen over top-tennisster Serena Williams.

RTBF schorst hun werknemer ondanks zijn "sorry"

De associatie met vlaggende Amerikaanse cheerleaders was voor Duez snel gemaakt toen Serena Williams de de finishvlag wapperde. Duez zei: "Je ziet dat ze geen cheerleader is”

Ondanks dat Duez na afloop openlijk excuses aanbood aan diegenen die mogelijkerwijs gekwetst waren, was het voor de TV-zender niet genoeg: men besloot tot een schorsing en de bekendmaking daarvan via de krant.

Serena Williams

De commentator maakte een opmerking toen Williams de race afvlagde. Duez maakte een vergelijking met stereotype Amerikaanse cheerleaders, die doorgaans ook met vlaggen zwaaien in hun optredens.

"Lelijk"

Een andere dame die in beeld te zien was, zou hij als 'lelijk' hebben bestempeld. De dame in kwestie bleek een vriendin van de Amerikaanse top-tennisster. De dames waren als VIPS te gast bij de Grand Prix.

De mogelijk als kwetsend ervaren vrouw-onvriendelijke uitspraken worden nu dus 'intern' onderzocht, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Sorry

TV-commentator Duez is voormalig coureur en verontschuldigde zich voor zijn uitglijers. Hij liet weten: "Ik wil sorry zeggen tegen de mensen die mogelijk gekwetst zijn door mijn uitspraken. Ik wilde absoluut niet shockeren."

De publieke TV-zender vond het blijkbaar niet voldoende en koos ervoor publiekelijk hun werknemer te elimineren met een voorlopige schorsing.

In de commentaren onder het artikel van Het Laatste Nieuws lopen de meningen uiteen; sommigen menen dat de omroep terecht ingrijpt. Anderen vinden dat Duez mag zeggen wat hij denkt, weer anderen denken dat zijn opmerkingen onschuldig zijn en geen kwade bedoelingen hadden. Wat meent u?