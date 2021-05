Alonso wacht tot Frankrijk op belangrijke update: "Nieuwe stuurbekrachtiging"

Fernando Alonso zit met smart te wachten op de race in Paul Ricard. Tijdens de Franse Grand Prix krijgt hij een aangepast stuurbekrachtigingssysteem dat hem volgens hem een ​​beter gevoel zou moeten geven voor zijn wagen van 2021. Het team van Alpine, maar vooral tweevoudig kampioen Alonso, worstelde in de straten van Monaco. De Spanjaard kwalificeerde zich als 17e en eindigde de race zonder punten.

Alonso vertelde aan de Spaanse media dat het een teleurstellend weekend was in het prinsdom van Monte Carlo: "We hadden meer verwacht van Monaco, maar ik denk dat de banden de belangrijkste factor voor ons waren. "Ik weet niet hoeveel races zoals Monaco we dit jaar zullen hebben, maar we waren beter in Portugal en Barcelona, ​​dus ik hoop dat we in de volgende races naar dat soort prestaties zullen terugkeren."

Slaat nergens op

Alonso denkt dat andere coureurs ook soortgelijke problemen ondervinden als hij in Monaco. "Ik sprak met Checo Perez, die de snelste was in de eerste training en daarna de negende tijd reed in Q3, wat nergens op slaat. De dag erna vocht hij ineens voor het podium..."

Matchen Esteban Ocon

De 39-jarige denkt dat een speciale wijziging van zijn auto aan de stuurbekrachtiging hem zou moeten helpen om op zijn minst op de hoogte te blijven van Esteban Ocon.

Maar hij zal in ieder geval moeten wachten tot de Franse GP. "Baku zou daar geen goed moment voor zijn, op een stratencircuit", zei hij. "In die zin is de start van het kampioenschap niet het best mogelijke schema dat we hebben."

"De eerste zes races waren een zware uitdaging om te wennen, maar ik hoop dat vanuit Frankrijk een nieuw kampioenschap voor mij begint. Ik hoop iets te hebben met de besturing waardoor ik de balans van de auto wat beter kan voelen. Ik hoop dat ik dan ook betere feedback heb dan ik nu voel."