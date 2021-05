Bernie Ecclestone werkte jarenlang intensief samen met Max Mosley: "Wij waren als broers"

Bernie Ecclestone bevestigt het nieuws dat voormalig FIA-president Max Mosley is overleden.

Ecclestone is geraakt door het nieuws. "Dit is een groot verlies. Aan de andere kant ben ik ook opgelucht, want nu is er een einde aan zijn lijden."

Veelzijdig man

Mosley was ooit coureur en advocaat maar werd in 1993 benoemd tot de president van de initernationale autosportbond FIA. Die functie legde hij in 2009 neer waarna Jean Todt de functie van Mosley over nam. Mosley studeerde natuurkunde in Oxford, werd advocaat en schopte het als coureur tot aan de Formule 2 waar hij reed voor Brabham en Lotus.

In de val gelokt of op heterdaad betrapt?

Mosley won een zaak nadat News off The World foto's publiceerde waaruit zou blijken dat hij zou hebben deelgenomen aan een Nazi-orgie met vijf vrouwen, waarbij ook nazi-uitingen te zien zouden zijn geweest.

De slepende affaire en talloze rechtszittingen zorgden voor veel publiciteit. Mosley zou door de krant in een val gelokt zijn. Mosley won veel van de slepende rechtszaken die hij aanspande. Toch bleven de vermeende seksuele escapades hem achtervolgen, de verhalen bleven aan zijn beschadigde imago kleven.

Veiligheid in de autosport

Mosley heeft veel betekend voor de vooruitgang die de autosport boekte op het gebied van veiligheid. Zo was Mosley voorvechter van innovaties die niet altijd met applaus werden onthaald. Mosley zorgde voor de politieke wil en de middelen zodat er bijvoorbeeld kon worden gewerkt aan het HANS-systeem: Head and Neck Support.

Dat veiligheidssysteem werd bedacht door Dr. Robert Hubbard, maar Max Mosley zorgde voor de politieke wil en de middelen om het systeem te introduceren in de open-wiel racerij. Door dit systeem werd de nek van coureurs beter beschermd. De kans dat een coureur bij impact zijn nek zou breken werd hiermee verkleind.

Mosley leed aan kanker. Hij werd 81 jaar.