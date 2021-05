Norris maakte zich "best wel zorgen" na vertrouwen in wagen kwijtraken na pitstop GP Monaco

Lando Norris finishte de Grand Prix van Monaco als derde en behaalde daarmee zijn derde podium van zijn Formule 1-carrière. De jonge Brit was heel het weekend snel, en wist wegens het uitvallen van Valtteri Bottas en een niet-startende Charles Leclerc op pole een vijfde plaats om te zetten naar derde plaats. Echter, Norris meent dat de race niet geheel vlekkeloos ging.

"De eerste stint (op de zachte rode band) waren best wel competitief", zo vertelde Norris na de race. "Ik kon de zelfde tijden rijden als wat Carlos [Sainz] deed - maar ook als Bottas en Max [Verstappen]. Misschien was Max wel wat sneller, maar ik kon op de grote schermen zien wat voor rondetijden Max aan het doen was toen ik daar voorbij reed - ik zat er niet ver van af."

Norris vertelde ook dat hij in de vrije trainingen en kwalificatie het vertrouwen in zijn auto had om de auto op de limiet te rijden, en dit zelfde vertrouwen zette zich voort in de eerste stint van de Grand Prix - Norris startte race met dezelfde set banden als waar de Brit de zesde snelste tijd wist neer te zetten in Q2.

Echter, toen Norris na de pitstop switchte naar de witte harde compounds kelderde het vertrouwen in de auto enorm. Hij liet weten dat de auto behoorlijk "onbestuurbaar" aanvoelde, en ervoer later in de race nog flink wat druk van een rappe Sergio Perez. Norris, die eerst tien seconden voor Perez reed, begon flink tragere rondetijden te noteren en Perez sloot snel aan. De Mexicaan kon, echter, geen manier vinden om voorbij aan Norris te komen en kwam 0,6 seconde later over de streep.

"Zodra we de harde band onder de wagen schroefden was alles compleet het tegenovergestelde", zo vertelde Norris na de race. "De auto voelde ineens een stuk moeilijker aan om te besturen. Ik blokkeerde makkelijker mijn banden, mijn achteras brak makkelijker uit en het voelde een stuk minder fijn als ik over hobbels reed. Ik had gewoon minder zelfvertrouwen", zo vertelde Norris verder.

"Toen ik hoorde op wat voor bandenstrategie Sergio reed - dus hoeveel later hij zijn pitstop maakte - begon ik me best wel zorgen te maken. Echter, ik wist de auto op de 'zwarte stukken' te houden en dat is uiteindelijk wat telt", zo concludeerde Norris.

Zijn tweede podium van het seizoen zorgde ervoor dat Norris inmiddels derde staat in het klassement na vijf races - zijn beste start van een seizoen tot nu toe.