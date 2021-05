Verstappen en Norris grappen op persconferentie: "Je moet geld vragen voor die voorspellingen"

Gisteren won Max Verstappen de Grand Prix van Monaco en kon het podium delen met voormalig teamgenoot Carlos Sainz en goede vriend Lando Norris. Oud-teamgenoten Sainz en Norris zijn goede vrienden geworden tijdens hun tijd bij McLaren waardoor het duo vaak voor komische momenten zorgt.

Ferrari was zeer competitief in Monaco, met zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc het hele weekend bovenaan de tijdenlijsten. Dat het team hier snel zou zijn kwam niet iedereen als een verrassing. Voor het Grand Prix-weekend in Monaco stuurde Norris een bericht aan Carlos Sainz, waarin hij zei dat de Spanjaard kans maakte om in het prinsdom te winnen.

Tijdens de persconferentie na de race in Monaco bevestigde Sainz die woorden. "Hij heeft me voor dit weekend behoorlijk onder druk gezet, omdat hij zei dat ik misschien de kans zou krijgen om te winnen." Norris reageerde daar meteen op en zei: "En, had ik gelijk of niet?"

Sainz knikte instemmend, aangezien hij het hele weekend bovenin meedeed en samen met Max Verstappen en Charles Leclerc streed om de snelste tijden.

Gokje wagen

Max Verstappen haakte na die opmerking in op het gesprek. Tegen zijn goede vriend Lando Norris maakte hij de grap: "Je moet hier geld voor vragen. Mensen kunnen dan je advies vragen, want blijkbaar kun je in de toekomst kijken."

Norris doet dan meteen een voorspelling voor de race in Baku. "Het wordt een geweldig weekend." De Nederlander reageert daar op en noemt zijn visioen over de race die over 2 weken plaatsvindt: "Dat wordt pole position met een halve seconde voorsprong."