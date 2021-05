Red Bull Racing-teambaas Horner uitzinnig na meesterlijke zegetocht Max Verstappen

Het team van Red Bull Racing is uitzinnig na de meesterlijke Grand Prix-overwinning van Max Verstappen in Monaco. De het team uit Milton Keynes deelt een mokerslag uit aan Mercedes en neemt de leiding in het kampioenschap constructeurs over.

Max Verstappen wint de jackpot in Monte Carlo

Mercedes heeft nu één WK-punt minder dan Red Bull Racing. Max Verstappen is voor het eerst leider in het wereldkampioenschap voor coureurs en heeft met 105 punten vier WK-punten meer dan Lewis Hamilton.

Max Verstappen's teambaas is uitzinnig van vreugde na afloop van de prestigieuze Grand Prix van Monaco in Monte Carlo.

Medeleven

Christian Horner: "Het is een fenomenale dag. Ons medeleven gaat uit naar Charles Leclerc en Ferrari; het was moeilijk voor hen. Hun verlies was onze winst vandaag en Max zette de race op beeldschone wijze naar zijn hand. Hij controleerde de race vanaf de eerste bocht en wist de banden te sparen wanneer dat nodig was."

Sergio Perez kende een sterke race door voor Lewis Hamilton te komen, hij leek zelfs nog voor het podium te kunnen vechten maar kon Lando Norris uiteindelijk niet inhalen. Horner is zeer tevreden met de verdiensten van de Mexicaanse coureur.

"Checo had ook een geweldige racesnelheid vandaag en hij was in staat om de overcut te doen. Zij (Mercedes, red.) hadden een moeilijke dag vandaag maar je weet dat dat soms kan voorkomen. Voor ons is het een geweldige dag gezien het kampioenschap en het was belangrijk voor ons om hier te komen en zo grootst te scoren."

Horner kijkt tevreden terug en ook een beetje vooruit: "We hebben ons werk goed gedaan hier en we moeten blijven werken. We dachten eraan en we wisten dat het podium er in zou zitten als we de druk op Lando zouden blijven houden. Op dat punt zette Lewis snelle tijden en daarom braken wij met onze strategie."

'Flexi-wing-gate'

Horner wordt nog gevraagd naar het gedoe rondom de flexibele achtervleugels waarvan Mercedes hen beticht, waarna de FIA de tests voor achtervleugels na de Grand Prix in Baku gaat veranderen. Mercedes-baas Toto Wollf vindt dat dat veel te lang gaat duren en dreigde zelfs met een gang naar het internationale Hof van Beroep om een zaak te beginnen tegen de maatregelen van de FIA.

Christian Horner zegt daarover: "Ik geloof dat de druk alleen maar gaat toenemen in deze zaak, dus ik denk dat wij blij zijn met waar wij nu staan en de FIA heeft haar standpunt hierin, maar wij reizen gewoon naar Baku en zullen er vechten en zien wat waar wij uitkomen."

De afgelopen zeven jaar wisten Mercedes en Lewis Hamilton de kampioenschappen te domineren.