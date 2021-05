Bottas was overtuigd van pole position: "Flink teleurgesteld door rode vlag"

Valtteri Bottas voelde dat hij de pole position kon pakken voor de Grand Prix van Monaco. Het was echter Charles Leclerc die de pole in handen had, voor hij crashte en een rode vlag veroorzaakte in de laatste seconden waardoor niemand zijn tijd meer kon verbeteren.

Mercedes begon de kwalificatie met een achterstand op Ferrari en Red Bull Racing maar bleef in de beginfase in de buurt van het tempo van Verstappen, Leclerc en Sainz. Dat bleef voor Lewis Hamilton tot het einde het geval met de leider in het kampioenschap die als zevende finishte, maar Bottas was in staat om een ​​sterk tempo aan te matchen in Q3.

Helaas kon hij het potentieel niet volledig benutten nadat Leclerc in de slotfase van de sessie crashte, waardoor de rode vlaggen werden gezwaaid. Er was niet genoeg tijd over om Q3 te herstarten. Als gevolg van de crash verzekerde Leclerc zichzelf van pole position in Monaco, terwijl Bottas 'ontredderd' achterbleef op een derde plaats op de grid van morgen.

Zo gaat dat soms

Na de kwalificatie zei Bottas tegen de media: "Voor mij is het teleurstellend dat ik mijn laatste run niet heb behaald vanwege de rode vlag, maar zo gaat het soms."

"Ik heb eigenlijk alles bewaard voor de laatste run. De eerste run was niet echt genoeg voor pole, maar in de tweede ronde, met de voorbereidingsronde die ik reed, voelde ik me redelijk goed. Ik had nogal wat achterstand in de rondetijd, en ik geloofde echt in de pole position. Ik voel me verslagen en teleurgesteld."