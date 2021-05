Niets houdt Andy Cowell tegen om naar Red Bull te gaan

De onderhandeligen worden nog nét niet via de media gevoerd, maar volgens Red Bull is Mercedes-motorbouwer Andy Cowell vrij om te gaan en te staan waar hij wil.

Er lijkt een massale exodus gaande bij de motoren divisie van Mercedes. Red Bull is volop bezig met de opbouw van Red Bull Powertrains en kondigde de laatste weken aan zeker vijftien sleutelfiguren van Mercedes te hebben aangekocht. Zij zullen bij Red Bull Powertrains na dit seizoen de motoren gaan bouwen in beheer van Red Bull Racing na het vertrek van Honda.

Andy Cowell zal volgens Toto Wolff niet overstappen naar de grootste concurrent van Mercedes. "Hij wil niet alleen bekend staan om zijn werk in de Formule 1. Andy heeft opwindende ideeën over technologie en duurzaamheid".

Of dat waar is, valt nog te bezien. Wolff suggereerde deze week ook dat Red Bull zwaait met "loterij-achtige looncheques" in de hoop dat meer Mercedes-personeel de overtap zal maken van Brixworth naar Milton Keynes.

Wolff voegde toe: "Ik spreek Andy elke week over verschillende dingen en voor mij lijkt het er niet op dat hij naar Red Bull gaat."

Wolff lijkt in te spelen op het geweten van Cowell. Hij zegt: "Maar in deze sport hebben wij veel zwarte zwanen gezien (onverwachte gebeurtenissen, red.) Het zou een grote verrassing zijn, want het zou betekenen dat het anders is dan wat ik met hem heb besproken."

Wolff vervolgt: "Niets kan hem echter tegen houden om een beslissing te nemen, of hij nu doorgaat met zijn ondernemende reis of terugkeert naar de Formule 1 in een andere rol", zo voegde de Mercedes-baas en gedeelde teameigenaar er aan toe.

Red Bull ontkent op haar beurt dat Cowell definitief zou hebben getekend bij de nieuwe motorenafdeling Red Bull Powertrains.

Christian Horner: "Het is helder dat er veel aandacht in de media is voor deze zaken rondom personeel dat zich aansluit bij onze nieuwe onderneming."

Hij vervolgt: "Ik kan wel zeggen dat ik vanmorgen verrast was om dit verhaal te lezen dat Andy blijkbaar heeft ingestemd om met ons mee te doen, want dat is niet het geval."



Je zou uit de woorden van Horner voorzichtig kunnen opmaken dat er wel degelijk gesprekken met hem worden gevoerd, maar dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. Of dat daadwerkelijk zo is, zal moeten blijken.