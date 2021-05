Lando Norris ziet dat Carlos Sainz zich beter kan aanpassen dan Daniel Ricciardo

Lando Norris zegt dat zijn voormalige teamgenoot Carlos Sainz beter is in zich aanpassen aan een moeilijk te besturen Formule 1-auto dan Daniel Ricciardo.

Ricciardo was twee keer vijftiende tijdens de eerste vrije trainingen, terwijl Norris de hele dag in de top-zeven wist rond te rijden in Monte Carlo. Ricciardo was dan ook gefrustreerd over zijn prestaties op de donderdag tijdens de Grand Prix van Monaco. In 2018 wist Ricciardo in de Red Bull nog te winnen in de straten van Monte Carlo.

Terwijl Ricciardo miljoenen meer zou verdienen dan Norris, rijdt de Australiër ook volgend jaar bij McLaren. Norris maakte begin deze week bekend dat hij voor twee jaar heeft bijgetekend bij McLaren.

"Je hebt een heel specifieke rijstijl nodig om snel te zijn met deze auto", zei de worstelende Ricciardo.

Norris zegt op zijn beurt zei over zijn nieuwe teamgenoot: "Daniel is een hele, hele snelle coureur als hij een auto heeft die om hem heen is gebouwd, waarbij alles naar zijn smaak is. Maar zodra er een aantal problemen opduikt, lijkt hij wat van zijn zelfvertrouwen te verliezen, zoals sommige coureurs meer hebben dan anderen. Het is een vertrouwenskwestie."

Norris vervolgt: "Van wat ik ervan zie, wil hij een auto die hem erg goed ligt, misschien net dat beetje extra."

Carlos Sainz lijkt ondertussen de smaak te pakken te hebben in zijn voor hem nieuwe auto bij Ferrari. Volgens Norris kan hij zich beter aanpassen. "Carlos was goed in het besturen van een auto die niet altijd even fijn te besturen is. Daar was hij heel goed in. Ik denk dat het een van de dingen is die ik ik nu ook heb geleerd."