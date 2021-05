Statistiek: Leclerc winnaar in Monaco? Kijk er niet gek van op

Charles Leclerc als Monegask op de bovenste trede in zijn thuisrace, het kan zomaar gebeuren. Na de tweede vrije training in Monaco zijn de voortekenen voor de Ferrari-coureur goed. In de laatste drie Grands Prix in het prinsdom wonnen Lewis Hamilton (2019), Daniel Ricciardo (2018) en Sebastian Vettel (2017) alledrie na het rijden van de snelste tijd in VT2.

Dat de rapste zijn in VT2 en race niet altijd zekerheid biedt voor de winst, bewijzen de edities van 2016 en 2015. Vijf terug was Ricciardo het hele weekend on fire, maar door een mislukte pitstop gaf de Australiër de zege cadeau aan Hamilton. Op het podium stond het gezicht van Ricciardo op onweer. Het jaar daarvoor was Hamilton de dupe van een verkeerde call van zijn team. De Brit dacht tijdens de virtual safety car dat Rosberg en Vettel een bedreiging vormden. Hamilton maakte voor de zekerheid een bandenwissel, maar kwam als derde achter Rosberg en Vettel terecht. Dat was niet de bedoeling. Hierdoor verloor Hamilton de race, want Rosberg en Vettel bleven buiten tot het einde.



Nog niks verloren voor Verstappen en Hamilton

Vanaf 2014 en verder terug, laat zien dat de snelste tijd in oefensessies niet nodig is voor succes. Rosberg stond zeven jaar geleden in de vrije trainingen nooit bovenaan en won. In 2010 en 2012 won Mark Webber zonder als eerste te eindigen in de oefensessies.

Topfavorieten Verstappen en Hamilton hoeven zich dus nog geen grote zorgen te maken. Vrije trainingen zeggen veel, maar niet alles. In Q3 van de kwalificatie wordt zichtbaar of er met zand is gestrooid of niet. Dat Ferrari van zich afbijt, dat is duidelijk.

Op de baan in Monte Carlo gelden er andere wetten en krachten. Teams die niet vaak meedoen voor eremetaal, blinken spontaan uit in de smalle straatjes aan de Rivièra, zoals Ferrari op de vrijdag. Motorvermogen is hier niet allesbepalend.