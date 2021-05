Rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen zal alleen maar verder oplopen in Monte Carlo

In de opbouw naar de Grand Prix van Monaco loopt de spanning verder op tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Lewis Hamilton kan dit jaar het record van Michael Schumacher verbreken door een achtste wereldtitel te winnen, terwijl de Nederlandse coureur hem daar wel eens vanaf zou kunnen houden. Verstappen maakt voor het eerste grote kans om mee te strijden om de wereldtitel dit jaar.

Lewis Hamilton heeft 14 punten voorsprong op Max Verstappen. Tot nu toe vochten de twee titelrivalen wiel-aan-wiel-gevechten uit tijdens alle voorgaande races. In Monaco is weinig ruimte voor inhaalacties, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de twee elkaar toch weer zullen racen komend weekend.

Kemphanen

Verstappen had Bahrein kunnen winnen als hij niet de eerste positie terug had gegeven aan Hamilton nadat Verstappen te wijd ging tijdens zijn inhaalpoging op Hamilton. Tijdens de Grand Prix op Imola beschadigde Hamilton zijn Mercedes toen hij probeerde Verstappen af te houden na diens geweldige start.

De gevechten zijn vreselijk spannend voor fans, maar Zak Brown van McLaren denkt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de twee elkaar van de baan rijden.

"Iets te bewijzen"

Hamilton zegt dat hij zijn best heeft gedaan en geluk had dat hij crashes met Verstappen kon voorkomen.

Hamilton zei: “Ik denk dat ik het goed heb gedaan om alle incidenten te ontwijken. Maar wij hebben nog 19 races te gaan en we zouden elkaar kunnen raken. Hij voelt misschien dat hij veel te bewijzen heeft. Ik zit niet in hetzelfde schuitje.”

Bam, daar zal Verstappen vast van onder de indruk zijn, zullen velen wellicht denken. Verstappen antwoordt er direct op, geheel in Verstappen-stijl.

"Niets te bewijzen"

"Ik heb helemaal niets te bewijzen en het ontwijken van contact geldt voor ons allebei. Dus we hebben het goed gedaan", aldus een vastberaden Max Verstappen.

Verstappen vervolgt: "Wij racen hard, we hebben contact vermeden aan beide kanten. Laten we hopen dat we zo door kunnen blijven gaan en hard tegen elkaar kunnen blijven racen."

99ste GP-overwinning in zicht

Hamilton wist al zijn honderdste poleposition veilig te stellen, een prestatie die nog nooit eerder is vertoond. De Brit wil ook graag zijn 99ste Grand Prix winnen en heeft daartoe dit weekend de eerst volgende mogelijkheid tijdens de Grand Prix van Monaco.

Hamilton zegt dat hij zich richt op de langere termijn en op een kalme benadering. "Ik ben meer van de langere termijn, het is meer een marathon, in plaats van een sprint-mentaliteit, die mij uiteindelijk de statistieken brachten die ik heb."

Vastberaden

De Brit is dan ook vastberaden om door te gaan zoals hij gewend is. "Ik ga zo door en ik zal alles doen dat nodig is om te zorgen dat wij elkaar niet zullen raken."

Max Verstappen is de jongste racewinnaar aller tijden nadat hij op zijn 18e al een Grand Prix op zijn naam wist te schrijven. Hij heeft nu op zijn 23-jarige leeftijd al 11 Grand Prix-zeges op zijn naam staan en hij is óók vastberaden om het dit weekend als beste te doen.

Verstappen zal er dan ook alles aan willen doen om te voorkomen dat Lewis Hamilton kan herhalen wat hij tijdens de laatste Grand Prix van Monaco in 2019 al lukte, namelijk winnen.

Spannende kwalificatie

Hoe de verhoudingen liggen in Monaco werd tijdens de eerste en de tweede vrije training nog niet geheel duidelijk. Het kon zaterdag dus wel eens spannen worden in het prinsdom, aangezien de kwalificatie in Monaco nog belangrijker is dan elders in de wereld.

Kunst

Verstappen kijkt dus tegen een achterstand aan. En wellicht heeft hij zijn talenten ook dit weekend maximaal nodig om op de een of andere manier voor de Britse Hamilton te geraken. Het blijkt keer op keer geen sinecure om in te halen in de straten van Monte Carlo, maar zoals de fans van vader Jos Verstappen decennia geleden al op hun spandoeken schilderden: 'Overtaking is an Art'.