Sebastian Vettel boos op journalisten na vragen wanneer Max Verstappen en Lewis Hamilton zullen crashen

Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn het 2021 Formule 1-seizoen als de twee protagonisten voor de wereldtitel verschenen. Lewis Hamilton heeft momenteel drie zeges op zijn naam staan, en Max Verstappen wist één race te winnen.

Lef

Tot twee keer toe wist Max Verstappen met lef Lewis Hamilton in te halen in de eerste bocht. Veel journalisten speculeren dan ook op het feit dat de twee een keer moeten crashen. Sebastian Vettel, echter, snapt niet waarom journalisten hier meer over willen weten.

Journalisten vragen hier nu naar naar aanleiding van een quote van McLaren CEO Zak Brown die eerder deze week speculeerde dat Verstappen en Hamilton ooit allebei de eerste bocht niet willen opgeven. Nadat Zak Brown vorige week aangaf dat hij denkt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat Verstappen en Hamilton elkaar van de baan zullen rijden, reageerde Sebastian Vettel gisteren op vragen van journalisten over deze uitspraak.

In de persconferentie werd Verstappen gevraagd in hoeverre een crash met zijn rivaal onvermijdelijk is, en Hamilton werd deze zelfde vraag gesteld. Vettel, die tijdens de persconferentie naast Max zat, was niet onder de indruk van dit soort vragen en benadrukte dat de journalisten de marges niet kunnen bevatten tussen klasse en een ramp.

"Wat buitenstaanders niet begrijpen - inclusief journalisten - is hoe dicht wagens soms bij elkaar kunnen komen en hoe makkelijk dingen fout kunnen gaan", zo vertelde Vettel.

Intentie

Sebastian Vettel vervolgt: "Niemand heeft de intentie om voor een inhaalmanoeuvre te gaan met de intentie om de andere auto of hemzelf daarmee uit te schakelen - het risico dat het fout afloopt is simpelweg te groot."

Vettel: "Maar je wil toch iemand inhalen of je plek verdedigen. We spelen dan echt met hele kleine marges. Het gaat zo makkelijk fout, maar tot op heden hebben ze het allebei heel goed gedaan", zo vertelt Vettel, die van mening is dat de media zich meer moet focussen op de klasse van beide coureurs, in plaats van of een crash ooit zal plaatsvinden. "Dit laat zien dat de twee coureurs echt klasse hebben."

Enthousiasme voor een crash?

"Dus ik weet het niet", zo denkt Vettel hardop verder. "Ik begrijp niet waarom iedereen zo enthousiast is voor een crash. Juist zou men enthousiast moeten zijn om het feit dat ze al die races zo dicht op elkaar hebben kunnen racen. Juist het niet crashen is een gave."

Vettel vervolgt: "Voor buitenstaanders is het misschien gaaf om te zien hoe auto's door de lucht vliegen, maar voor ons is dat om helemaal op het randje te rijden, en dat te perfectioneren", zo concludeerde Vettel tegenover de media voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco.