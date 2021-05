Rob Kamphues en Robert Doornbos tasten nog in het duister wat betreft de toekomst bij Ziggo

Na het nieuws dat Ziggo de uitzendrechten voor de Formule 1 na dit seizoen verliest, lijkt er veel nog onzeker ook voor de huidige analisten, presenstator en commentatoren.

Kamphues

Presentator Rob Kamphues van het vrijdagavond-programma Formule 1 Café reageert via Twitter op een fan die zich afvraagt waarom hij bij Ziggo zou willen blijven na het wegvallen van de Formule 1 eind 2021. Uit het antwoord van Kamphues lijkt het alsof het Formule 1-café blijft op Ziggo.

Beste Vinnie, IndyCar, australian supercars, formule e, Nascar, formule 1 café?🥳 https://t.co/7BkYimOK91 — Rob Kamphues (@RobKamphuesF1) May 19, 2021

Als er andere vragen van Twitteraars komen over hoe Formule 1 Café nog de moeite waard zal zijn zonder F1-interviews en de Formule 1-beelden blijft Kamphues vooralsnog stil. Het lijkt alsof er dus nog vooral veel onduidelijk is, ook voor de presentator.

Doornbos

Formule 1-analist Robert Doornbos liet gisteren via een korte video op Twitter al weten dat hij zich vooral concentreert op het huidige Formule 1-seizoen.

Doornbos: "We gaan het zien waar 2022 ons gaat brengen, voorlopig gaan we ons focussen op 2021 wat een waanzinnig seizoen is met Max en Lewis. We gaan verder in Monaco dit weekend, waar ik heel erg naar uitkijk. Tot dan!"

Gisteren schreven wij al dat er nog veel onzeker is voor de fans na het nieuws dat de Formule 1 na dit seizoen niet meer op Ziggo wordt uitgezonden.