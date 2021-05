"Welke gevolgen heeft het verliezen van de F1-uitzendrechten door Ziggo voor u als kijker?"

Wat zijn de gevolgen van het nieuws dat Ziggo de uitzendrechten voor de Formule 1 na dit seizoen verliest?

Veel is nog onzeker en onduidelijk. Wel lijkt een direct gevolg van het verhuizen van de uitzendrechten dat de trouwe F1-kijker veel dieper in de buidel zal moeten gaan tasten om de races te kunnen blijven volgen op TV.

Mega-bedrag

De tarieven zijn de afgelopen negen jaar zo sterk gestegen dat ze zelfs voor Ziggo niet meer te betalen zijn, ondanks dat Ziggo betalende kijkers heeft via betaalzender Ziggo Racing. Ziggo kan de nieuwe tarieven niet meer betalen, zo maakte de kabelaar vandaag bekend.

Maandagavond vertelde consultancy- en marketingdeskundige Chris Woerts in het TV-programma Veronica Inside dat Ziggo de rechten eind dit jaar verliest. In een tweet bevestigde de kabelaar dat nieuws dinsdagochtend.

Vanaf 2022 zal Formule 1 helaas verhuizen naar een andere zender. Wij hebben dan 9 jaar met veel plezier en trots de Formule 1 uitgezonden! In die jaren zijn de tarieven voor de uitzendrechten zo sterk gegroeid dat het voor ons helaas niet mogelijk was om Formule 1 te behouden. — Ziggo (@ZiggoWebcare) May 18, 2021

Astronomische bedragen

De rechten verhuizen vanaf maart volgend jaar naar het Scandinavische Nordic Enthertainment Group. Zij zouden zo'n € 30.000.000,- hebben neergeteld voor de uitzendrechten, het is onbekend hoeveel Ziggo tot nu toe betaalde voor de uitzendrechten. Volgens persbureau ANP kan de woordvoerder van Ziggo niet bevestigen hoeveel de Noorse partij bereid is te betalen voor de uitzendrechten voor de Formule 1.

Klagende kijkers online

Ondertussen klagen online veel Ziggo-kijkers dat zij voor hun abonnement al meer zijn gaan betalen, maar vanaf volgend jaar dus alsnog aangewezen lijken te zijn op een andere zender. Een andere mogelijkheid om de Formule 1-uitzendingen te bekijken is via de F1TV-app die voor € 7,99 per maand of € 64,99 per jaar. Of deze prijzen worden gehandhaafd of ook zullen stijgen volgend jaar is nog niet bekend. Voor een abonnement via de F1TV-app kan men de live-trainingen en races bekijken via AppleTV of Google Chromecast, maar dan moeten de kijkers wel het zonder voor- en nabeschouwing doen.

U zal dieper in de buidel moeten tasten om F1 op TV te zien

Wat de exacte gevolgen voor de kijkers van de Formule 1 zijn, is dus nog onduidelijk. Het is onvermijdelijk dat de Nederlander dieper in de buidel moet gaan tasten voor de Formule 1-uitzendingen. De uitzendingen zouden te zien zijn via de nieuwe betaalzender Viaplay. Een abonnement op Viaplay in Noorwegen kost nu zo'n 449 Noorse Kronen per maand, dat zou omgerekend € 44,90 per maand zijn. Daarmee is het nog niet zeker wat het abonnement daadwerkelijk moet gaan kosten om in Nederland volgend jaar naar de Formule 1 te kunnen kijken op TV.

Kijkcijferhit dankzij Max Verstappen

Sinds de ongekende opmars van Max Verstappen in de hoogste tak van de autosport scoort de Formule 1 in Nederland torenhoge kijkcijfers bij ZiggoSport. Het betreft dan de trainingen, kwalificaties en races, maar ook de voor- en nabeschouwingen doen het goed. Eind maart keken zo'n 2 miljoen mensen naar de eerste Grand Prix in Bahrein. Nu Max Verstappen en Lewis Hamilton elke race nog wiel-aan-wiel-gevechten uitvechten in hun strijd om het wereldkampioenschap, is het niet ondenkbaar dat deze kijkcijfers alleen nog maar hoger en hoger gaan zijn dit seizoen.

Verhuizen de bekende F1-deskundigen mee?

Het is nog niet duidelijk of commentator Olav Mol, pitreporter Jack Plooij en autosport-deskundige Rick Winkelman ook mee verhuizen naar het nieuwe station dat de Formule 1 gaat uitzenden. Ook is het nog niet zeker of het concept van het Formule 1 Café, nu in handen van ZiggoSport, mee verhuist naar het Noorse bedrijf. Rob Kamphues is de vaste presentator vanuit de studio met aan zijn zijde de vaste analist Robert Doornbos. Ook over hun positie is nog niets bekend gemaakt tot dusver.