Yuki Tsunoda reed nog nooit een meter in Monaco is vol vertrouwen: "Kwestie van concentratie niet verliezen"

Yuki Tsunoda had geen geweldig weekend tijdens de vorige Grand Prix in Spanje, maar hij heeft zijn frustraties van zich af gesport in de sportschool. De jonge rookie heeft dan ook zin in het Grand Prix weekend in Monte Carlo, waar hij nog nooit een meter heeft geracet.

Yuki Tsunoda kan dan ook niet wachten tot hij achter het stuurtje van zijn AlphaTauri kan plaatsnemen in het prinsdom. Tsunoda klinkt in ieder geval vol vertrouwen in een goed weekend in Monaco: "Ik heb nog nooit geracet in Monaco, in geen enkele categorie, maar ik heb ooit geracet in Macau bijvoorbeeld, dus ik heb best wat ervaring op stratencircuits."

De jonge Japanner beseft dan ook dat een weekend zoals dat er nu voor de deur staat in Monte Carlo een geheel andere benadering vergt van hem. "Ze (stratencircuits, red.) zijn oké. Je hebt een heel andere benadering nodig voor een stratencircuit zoals Monaco, zeker als je bedenkt dat ik er nog nooit ben geweest."

De baan 'komt naar je toe' in Monaco

Hij weet echter wel dat het circuit zich zal ontwikkelen gedurende het weekend. "De evolutie van de baan is een grote factor om rekening mee te houden, waarbij er erg weinig grip is in het begin en daarna verandert dat elke sessie. De sleutel gaat zijn om geen enkele fout te maken in de eerste en tweede vrije training zodat ik maximaal de tijd heb op de baan."

Niet rijden op de vrijdag

In Monaco is niets zoals tijdens andere Grands Prix, zo kwam Yuki the Rookie er pas in Spanje achter dat tijdens de Grand Prix van Monaco er op de donderdag de eerste trainingen worden gereden en dat hij vrijdag een dagje niet achter het stuurtje zal zitten.

Yuki Tsunoda: "Ik moet zorgen dat ik mijn focus en concentratie niet verlies, maar ik ben er van overtuigd dat ik mij kan aanpassen."

Racesimulator

Dat aanpassen begon voor de snelle Japanner door veel plaats te nemen in de simulator, ter voorbereiding op de straten van Monaco. "Onze auto was niet altijd op z'n best in langzame bochten, en daar zullen we mee te maken gaan krijgen in Monaco, maar ik denk dat ondanks het belang van een snelle auto het er toch vooral op aan komt hoe goed ik mij kan aanpassen aan het circuit. Tijdens de vrije trainingen zal ik proberen de enigneers zoveel mogelijk goede feedback te geven om te helpen de auto af te stellen, terwijl ik ook focus op het rijden."

Volgens Yuki gaat het belangrijk zijn om snel te zijn tijdens de kwalificatie. "Dan gaat het om hoeveel vertrouwen je hebt in de auto, want dat is nog belangrijker dan gewoonlijk als je op een straten circuit rijdt."

Bookmakers

Volgens de bookmakers is de kans het grootste dat Nikita Mazepin de eerste uitvaller gaat zijn tijdens de Grand Prix van Monaco. Yuki Tsunoda wordt samen met Nicholas Latifi evenveel kans toegedicht om als eerste uit te vallen tijdens de fameuze Grand Prix in Monte Carlo.