Toto Wolff: "Grand Prix van Spanje was verre van perfect weekend voor ons"

De tussenstand Verstappen en Hamilton is 1-3, en Red Bull Racing komt in aanloop naar de Grand Prix van Monaco 26 punten tekort op de concurrenten van Mercedes. Max Verstappen kijkt aan tegen een achterstand van 14 punten op Lewis Hamilton.

En hoewel de Spaanse Grand Prix op strategische wijze werd gewonnen doordat Lewis Hamilton veel betere racesnelheid toonde op de medium-banden onder zijn Mercedes, zegt Toto Wolff nu terugblikkend: "Spanje was verre van een perfect weekend voor ons."

Dat belooft weinig goeds voor Verstappen-fans, zou je dan denken. Toto Wolff vervolgt: "We hadden veel te leren van Spanje, maar om terug te komen van de tweede en de vierde plaats na de eerste ronde tot de eerste en derde plaats bij de finish dat was een heel sterk resultaat voor ons. Het was er een waar we trots op mogen zijn als een team."

Niet is te vergelijken met Monaco

Voor de Grand Prix van Monaco zegt Wolff: ''Er is geen race zoals deze en daarom werd de Grand Prix van Monaco dan ook erg gemist vorig jaar. We kunnen dan ook niet wachten om terug in actie te komen in de straten van Monte Carlo! Het is zo'n geweldig, intens weekend voor de coureurs en voor het team waar geen marges zijn voor fouten."

Red Bull is het team to beat

Wolff vervolgt: "Het voegt een spreekwoordelijke Spaanse peper in je kont en we houden van die uitdaging! Monaco is een circuit dat veel neerwaartse druk vereist en we weten dat dat een van de sterke punten is van de Red Bull. Zij waren ook erg snel in de derde sector in Spanje en dat is vaak wel een goede indicatie voor een sterk optreden in Monaco."

Volgens Wolff is Red Bull dan ook het team to beat. Wolff: "Daarnaast verwachten we ook flinke strijd met een aantal andere teams. Maar zoals het seizoen tot dusverre houden we van de jacht. De laatste keer dat wij in Monaco raceten was vlak na de dood van Niki (Lauda, red.) Daarom zal hij dan ook niet ver weg zijn in onze gedachten dit jaar."