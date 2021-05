Ricciardo en Alonso maken een diepe buiging voor Lewis Hamilton

Nu Mercedes-coureur Lewis Hamilton eindelijk serieuze weerstand van buitenaf krijgt, kan de zevenvoudig wereldkampioen tonen hoe goed hij werkelijk is. Het was de voorbije jaren namelijk een vaak gehoord verwijt: Hamilton beschikt over de beste auto en een zwakke teamgenoot, daardoor rijgt hij de titels aaneen. De tweestrijd met Red Bull Racing-rijder Max Verstappen haalt echter het beste naar boven bij de 36-jarige Brit.

Daniel Ricciardo van McLaren heeft daar bewondering voor. De oud-teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing wist dat de jonge Nederlander ooit aan de poorten zou gaan rammelen, maar Hamilton legt zich niet zomaar neer bij een wisseling van de wacht. "We wisten allemaal dat dit eraan zat te komen voor Max, we weten hoe getalenteerd hij is. Het wordt nu menens. Veel mensen maken nu waarschijnlijk een diepe buiging voor Lewis."

"Er wordt nu echt aan zijn stoelpoten gezaagd, maar Lewis staat zijn mannetje. Hij dient de twijfelaars van repliek en demonstreert waarom hij zo goed is als hij is. Ik denk dat de strijd nog wel even voort zal duren. Wie er als beste uit de bus zal komen? Op dit moment ga ik dan voor de ervaring van Lewis. Als het erop aankomt, heeft hij al sterke staaltjes laten zien. Maar als er een gaatje is, dan zal Max ervoor gaan. Daar respecteer ik hem voor. Dus het is een dubbeltje op zijn kant", aldus Ricciardo.

Alpine-rijder Fernando Alonso stak ook de loftrompet voor zijn voormalig teamgenoot Hamilton. "Heeft hij de beste auto? Ja", deelde Alonso aan de Spaanse krant Marca mede. "Maar ook met de beste auto moet je ieder weekend presteren, ongeacht of het regent, droog is of wat dan ook. Je moet presteren als Red Bull Racing een goed weekend heeft, maar ook als ze op een circuit komen waar ze langzamer zijn."

"Ik weet niet of hij voldoende waardering krijgt voor wat hij doet. Ik weet dat hij gewaardeerd wordt, maar ik geef hem zeker nu veel credits. Mercedes is namelijk niet zo dominant als drie of vier jaar geleden, toen ze altijd vrij gemakkelijk wonnen. Anderen zitten dichterbij, maar dat lijkt hem niets uit te maken. Hij geeft altijd honderd procent, dus daar moet je hem voor complimenteren”, besluit de 39-jarige Spanjaard.