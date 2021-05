Weerstand brengt het beste in kampioen Lewis Hamilton naar boven

Mercedes-coureur Lewis Hamilton beleeft zijn beste seizoensstart ooit. Opmerkelijk, aangezien de zevenvoudig wereldkampioen en titelhouder dit jaar meer weerstand ondervindt dan in voorgaande jaren. De voorbije seizoenen was de Mercedes veruit de beste auto van het veld en moest de concurrentie vooral van teamgenoot Valtteri Bottas komen, terwijl Red Bull Racing en Max Verstappen nu het vuur na aan de schenen van Hamilton leggen.

De 36-jarige Brit verblikt of verbloost niet en heeft op een of andere manier toch weer een tandje bij weten te schakelen. Hamilton won drie van de vier Grands Prix tot nu toe in 2021 en finishte één keer als tweede. Dat was hem alleen in 2015 eerder gelukt, maar door zijn snelste raceronde in Imola heeft hij nu één puntje meer dan toen.

Doordat Red Bull Racing en Verstappen hem en zijn team in de nek hijgen, moet Hamilton uit een ander vaatje tappen dan de voorbije seizoenen. Het is veelzeggend over de vaardigheden van de zevenvoudig kampioen dat hij die knop zo makkelijk heeft om kunnen zetten en toch weer wat extra's gevonden lijkt te hebben.

Zelf verwoordt Hamilton het zo: "Elk jaar probeer ik mezelf te verbeteren. Vaak lijkt dat een onmogelijke opgave, maar het is wel noodzakelijk. Red Bull Racing is ongelooflijk sterk uit de startblokken geschoten. Max beschikt over een auto waarmee hij het kampioenschap kan winnen en maakt dus kans op de titel, net als wij. We moeten alle zeilen bijzetten. Niet alleen ik, maar ook het team moet week in en week uit op de toppen van hun kunnen presteren. Anders gaat iemand anders met de winst aan de haal."