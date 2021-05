Het Circuit de Catalunya nabij Barcelona was afgelopen weekend gastheer voor de vierde race van het seizoen 2021, de Grand Prix van Spanje. Het verging het team van Aston Martin daar niet veel beter dan bij de eerdere drie ontmoetingen dit jaar. Lance Stroll en Sebastian Vettel kwalificeerden zich als elfde en dertiende en op die posities kwamen ze in de race ook over de meet. In onderstaande video biedt Aston Martin een blik achter de schermen tijdens het weekend in Spanje: