McLaren verwacht dat Norris zich herpakt na kleurloos optreden

McLaren-coureur Lando Norris was het seizoen 2021 goed begonnen, maar in Spanje ging het allemaal even wat minder met de jonge Brit. Hij rondde een kleurloos optreden af met een achtste plaats. Voor McLaren-teambaas Andreas Seidl vormt dat geen aanleiding om zich zorgen te maken, zoals ook Norris niet gelijk uit het veld geslagen zal zijn na een minder weekend.

"Het is niet nodig om Lando op te rapen en moed in te praten", begint Seidl. "We hebben te accepteren dat dit is hoe dit weekend verliep. Helaas slaagden we er niet in om in de kwalificatie hoger te eindigen, ook al hadden we een auto met meer potentieel. We weten allemaal welke omstandigheden daar een rol in hebben gespeeld. Het is nu gewoon zaak om dit achter ons te laten en verder te gaan."

Er zat simpelweg niet meer in voor McLaren en Norris, legt Seidl uit. "In de race deed Lando wat hij kon en wij deden wat wij konden, maar het bleek gewoon niet haalbaar om hoger dan een achtste plaats te eindigen. Dat is iets waar we maar mee moeten leren leven."

"We kijken naar de positieve punten. Lando boekte een plekje winst op een circuit waar inhalen ontzettend moeilijk is en het is belangrijk dat wij twaalf punten gescoord hebben in een weekend waarin Ferrari behoorlijk sterk was. Tot Spanje had Norris een geweldige seizoensstart met fantastische optredens, dus hij zit niet ineens in zak en as. Ik weet zeker dat hij zich de komende races zal herpakken."