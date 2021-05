FIA gaat vanaf Frankrijk scherper op beweegbare onderdelen letten

De internationale autosportbond FIA ziet zich genoodzaakt om in te grijpen nadat Mercedes afgelopen weekend openlijk een mogelijke flexibele achtervleugel van concurrent Red Bull Racing had besproken. De federatie heeft de Formule 1-teams geïnformeerd dat vanaf de Franse Grand Prix eind juni strenger gelet zal worden op beweegbare onderdelen.

Dit lijkt een directe reactie op de berichten rondom de achtervleugel van de Red Bull Racing RB16B. De nieuwe technische richtlijn gaat op 15 juni in, zo heeft de FIA aan de renstallen laten weten. Tijdens het Grand Prix-weekend in Frankrijk op het circuit van Paul Ricard zullen de technische mensen van de bond voor het eerst de zwaardere tests toepassen, waarbij de last die onderdelen moeten weerstaan zonder door te buigen wordt verhoogd.

Dat verkleint de speelruimte voor flexibiliteit en lijkt slecht nieuws voor Red Bull Racing, dat - als de verhalen van Mercedes waar zijn - dan een nieuwe achtervleugel moet installeren of de bestaande achtervleugel moet verstevigen. Dat is hoe dan ook een compromis ten opzichte van de huidige configuratie van de RB16B en zal de snelheid van de wagen niet ten goede komen.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner maakte zich eerder nog weinig zorgen. "De auto is uiteraard onderwerp van allerlei inspecties en de flexibiliteit van de vleugels wordt ook gecontroleerd. Er zijn allerlei tests die dergelijke onderdelen moeten doorstaan. De FIA is volledig tevreden met onze auto en die heeft dan ook alle rigoureuze tests doorstaan."