Alpine verbaast zich over moeilijke terugkeer Fernando Alonso

Marcin Budkowski geeft toe dat hij niet had verwacht dat Fernando Alonso's terugkeer naar de Formule 1 'zo moeilijk' zou blijken te zijn voor de Spanjaard. De tweevoudig kampioen is niet de enige coureur die het tot nu toe worstelt in 2021. Sterker nog, elke topcoureur die tijdens de winter van team is gewisseld, heeft tijd nodig om op snelheid te komen.

Problemen

Voormalig F1-coureur Marc Surer zei tegen Sport1: "Aan het begin van het seizoen zei ik dat Sebastian Vettel drie of vier races nodig zou hebben om zich aan te passen. Met Ricciardo zien we dat hij nu echt begint te verbeteren, maar het werkt niet zo goed voor Vettel en hetzelfde geldt voor de anderen. Perez heeft het moeilijk, zelfs Sainz kan zijn teamgenoot niet bijhouden", voegde Surer eraan toe.

Het gebrek aan wintertesten en de complexiteit van de moderne auto's de oorzaak zijn van de problemen, zo denkt Surer: "Het duurt veel langer dan ik dacht."

Aanpassen

Alpine-directeur Budkowski is het daarmee eens: "Tegenwoordig is het moeilijk om je aan te passen aan een nieuw team. Fernando is buitengewoon getalenteerd, maar we mogen niet vergeten dat de Formule 1 zich op een ander niveau bevindt dan andere racecategorieën en het gaat niet alleen om autorijden. Hier moet je 100 procent uit de auto halen."

Toen hem werd gevraagd hoe lang de totale periode van acclimatiseren zal duren voor de 39-jarige Alonso, gaf Budkowski toe: "Ik heb geen idee. Maar hij weet nog steeds dat hij Fernando Alonso is. Je wordt niet van de ene op de andere dag een langzame coureur."

"Met zijn zeer bescheiden en volwassen benadering zal het vanzelfsprekend zijn", zei hij. "Realistisch gezien denk ik niet dat Fernando iets heeft onderschat. Aan de andere kant had ik ook niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn."