Carlos Sainz komt twintig seconden later over de streep dan Charles Leclerc: "Beetje frustrerend"

Carlos Sainz kwam tijdens zijn thuisrace twintig seconden later over de eindstreep dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. "Een beetje frustrerend", aldus de als zevende gefinishte Ferrari-coureur.

Sainz: "Om eerlijk te zijn is het een beetje frustrerend want al snel voelde ik aan dat de auto zich goed gedroeg en dat ik mij erg op mijn gemak voelde in de auto. "

Hij vervolgt: "Ik wist dat een goede start de sleutel ging zijn en dat gebeurde niet. Ik heb niet helemaal paraat wat er nu gebeurde in de eerste ronde en wat ik anders had kunnen doen om posities te winnen, maar vanaf daar was het een race van achter mensen blijven rijden."

Sainz kwam snelheid tekort op het lange rechte stuk op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "Ik had gehoopt dat ik een race kon rijden in meer schone luchtstromen, dan had het beter kunnen uitpakken."

De Spaanse Ferrari-rijder vervolgt: "Lando wist ik in te halen want ik had voordeel met mijn banden, maar bij Daniel was dat lastiger want we reden op dezelfde banden maar ik was drie of vier tienden sneller. Met hun motorkracht dit jaar trekken zij sneller op vanuit de laatste bocht, Ocon wist ik puur op strategie in te halen."