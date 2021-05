Lewis Hamilton in de zevende hemel met 100ste poleposition

Lewis Hamilton kan zijn geluk niet op na de kwalificatie voor de Grote Prijs van Spanje. De Britse zevenvoudig F1-kampioen start de race zondag vanaf de eerste plaats.

Hamilton: "Wie had in 2012 gedacht dat we op honderd poles zouden komen? Het voelt als mijn eerste. Ik ben uitzinnig."

Lewis Hamilton vertelt dat hij nog wat aanpassingen had gemaakt voor de kwalificatie, en dus was het maar de vraag of dat goed zou gaan uitpakken voor hem. En dat deed het.

Hamilton: "We zagen er het hele weekend al wel goed uit, ik maakte nog wat veranderingen en dat is toch best spannend want het moet nog maar blijken of dat goed uitpakt en je wilt altijd de auto beter maken. Je wilt tegelijkertijd ook goed voor de race uitkomen. Ik maakte kleine veranderingen en mijn eerste ronde in Q3 bleek ook de snelste ronde te zijn. Ik probeerde dat nog te verbeteren, maar dat lukte niet en was ook niet meer nodig. Ik kan niet geloven dat het tot in de honderdsten van een seconde aan kwam. Het voelt alsof het mijn allereerste poleposition is. Ik ben uitzinnig."

Hamilton bedankt het teampersoneel op het circuit en op de fabriek en legt uit hoe zijn snelle ronde tot stand kwam.

Hamilton: "Deze is voor de mannen en vrouwen in de fabriek, het is een droom om met ze te werken", zei Hamilton na deze mijlpaal.

Hamilton: "Ik had veel last van onderstuur, de auto was lui en wilde moeilijk draaien op de manier waarop ik dat wilde, dus ik maakte kleine aanpassingen binnen de mogelijkheden die we hebben om aan te passen en dat werkte. Dat was een combinatie van veel dingen en ik probeerde echt elke mili-seconden bij elkaar te snoepen en die eerste ronde was mijn schoonste ronde, ik zal die ronde altijd onthouden."