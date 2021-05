Max Verstappen ziet kansen op overwinning na kwalificatie: "Het is zeker mogelijk!"

Max Verstappen mag de Grand Prix van Spanje starten vanaf P2. Na de kwalificatie was de Nederlander tevreden over zijn ronde. Mercedes verslaan in de race, is volgens de coureur mogelijk, mits hij een goede start heeft.

De 23-jarige Limburger wilde op het Circuit de Catalunya graag vanaf de eerste startrij van start gaan, maar dat is hem gelukt. Alleen Lewis Hamilton was sneller, die het verschil maakte in de tweede sector. Tijdens de tweede sessie van de kwalificatie kwam de ware snelheid van de Red Bull naar boven en hiermee was Max sneller dan iedereen.

In de derde sessie was het Lewis Hamilton die de coureur op 0.036 seconde pakte. De tweede ronde was niet goed genoeg om die tijd nog te verslaan. "De ronde was erg goed. De balans in Q1 was goed, ik kon daarop doorbouwen in de tweede sessie. In de derde sessie was mijn ronde goed. De tweede plek hier is goed voor ons, daar ben ik ook blij mee. Ik weet dat Mercedes moeilijk te verslaan is, maar met het gat dat we hebben, is het zeker mogelijk."

"De outlap was zo traag om banden te sparen, maar dat deed iedereen. Het is een leuke baan en erg mooi om te rijden. Vooral in de kwalificatie met weinig brandstof", voegde Verstappen toe.

Eerste overwinning

Zijn eerste Grand Prix-overwinning pakte hij in Spanje. De coureur gaat er alles aan doen om weer te winnen, maar denkt dat als hij een goede start heeft, het wel moet lukken. "Het is een lang stuk naar de eerste bocht. Ik zal een goede start moeten hebben. Ook bandenmanagement is erg belangrijk, maar het is niet onmogelijk morgen om Mercedes te verslaan."

De band waarop de coureur morgen in Barcelona van start mag gaan, is de rode band. De Grand Prix van Spanje zal om 15:00 Nederlandse tijd van start gaan. Max is in het voordeel, hij gaat van start op één kwalificatieronde oude softs. Lewis Hamilton gaat van start op oudere softs.