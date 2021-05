Lewis Hamilton snelste tijdens de tweede vrije training GP Spanje, Verstappen negende

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd gereden tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Spanje. Verstappen kon uiteindelijk op de zachte banden niet in de buurt komen van de tijden van de Mercedessen.

Max Verstappen rijdt ondermeer een lange stint op de zachte band en noteerde de negende tijd op zes tienden van een seconde van de Mercedes. Vestappen's Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez kwam niet verder dan de tiende plaats. Hij was ruim een tiende van een seconde langzamer dan Verstappen. Hamilton is het snelste met een 1.18:170.

De top-tien ziet er zo uit: Hamilton, Bottas, Leclerc, Ocon, Alonso, Gasly, Tsunoda, Sainz, Verstappen en Perez.

Met nog twee minuten te gaan laat Verstappen nog iets wijzigen aan zijn voorvleugel als hij naar buiten gaat op een set medium-banden. Vlak voor het vallen van de vlag laat een slomotion zien dat de wing-end-plate van Verstappen's voorvleugel wat schade heeft opgelopen. De schade is ontstaan in de snelle doordraaiers van bochten zeven en acht. Daar liggen wat nieuwe cerbstones in de vorm van opstekende 'broodjes'.

Daar kreeg ook de Japanse Yuki Tsunoda mee te maken nadat hij ongenadig hard over de cerbs van de snelle negende bocht komt. Hij verliest daarna direct snelheid en zijn AlphaTauri lijkt daar in een zelf-beschermende modus te schakelen, zo blijkt uit een gesprek via de boordradio met zijn team.

Waar in de eerste sessie nog coureurs elkaar nog opzichtig ophielden en in de weg reden, waren er tijdens de tweede training minder opzienbarende momenten en reden de coureurs een nettere training.

Tijdens de eerste training deze ochtend wist Verstappen hoger in de lijst te komen. In de eerste training noteerde de Nederlander nog de tweede tijd. De Red Bull van Verstappen kwam vanochtend in zijn snelste ronde op het circuit in Catalonië tot 1.18:537. De Fin Valtteri Bottas was in zijn Mercedes een fractie sneller: 1.18:504.