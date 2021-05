Hamilton ziet Red Bull niet maximaliseren: ''Ze maken meer fouten''

Lewis Hamilton leidt het kampioenschap met acht punten voorsprong op titelrivaal Max Verstappen. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen had dit normaal gesproken andersom moeten zijn. ''Ik denk dat Red Bull nog steeds een voorsprong heeft op ons, maar ze maken meer fouten'', zei Hamilton tegenover Sky F1.

De 36-jaruge Brit wil echter niet afhankelijk zijn van andermans misfortuin om te winnen. ''We kunnen niet blijven leunen op dat om resultaat te boeken. Het is voor ons nog niet helemaal duidelijk, maar als Max in de laatste race die ronde had afgemaakt dat was afgepakt, dan was hij een paar tienden voor ons. Door die fout voelt het of Red Bull dichterbij ons komt, dan wij bij hen. Er is veel werk te doen.''

Hamilton heeft sinds tijden weer concurrentie buiten zijn eigen team en heeft dan ook lovende woorden voor zijn Nederlandse rivaal en zijn renstal. ''Je ziet Max ontzettend goed presteren en hij heeft een titelwinnende wagen, en zonder twijfel, en kampioenschapwinnend team die de klus kan klaren als wij het niet doen. Ik denk dat onze ervaring gaat helpen hoe we de weekenden benaderen en hoe we terugvechten na een moeilijke race. En ik denk dat ervaring ons gaat helpen.''

Deze ervaring van Mercedes is terug te zien in hun recente prestaties. Bij de wintertests kende de Duitse succesformatie veel problemen, maar door hard werken heeft het team de weg omhoog gevonden en de W12 op de rit gekregen. ''We hebben een goed pakket. Het heeft zwakke punten, maar daar werken we aan. Vanuit mijn oogpunt, ben ik blij met de voortgang. Natuurlijk probeer je altijd de lat hoger te leggen en dat is moeilijk om te doen. En je moet zo min mogelijk fouten te maken.''