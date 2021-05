Wolff ontkent geruchten over Bottas - Russell ruil tijdens seizoen

Het is 'onzin' dat Valterri Bottas dit jaar al tijdens het seizoen wordt vervangen bij Mercedes. Dat zegt de teambaas Toto Wolff na geruchten eerder deze week.

Vanwege het uitblijven van een aanval op Max Verstappen tijdens de Portugese Grand Prix kreeg Bottas veel kritiek. Het voedde de geruchten ook dat Russell vorig jaar een sterke invalbeurt had toen hij voor Marcedes een Grand Prix mocht rijden ter vervanging van Hamiton die corona bleek te hebben.

Daarom zou Mercedes-talent George Russell dit seizoen al kans maken om Bottas gedurende het seizoen al te vervangen. "Onzin",, zegt Toto Wolff.

Toto Wolff: "Bottas is echt goed en hij kan het tegen iedereen in het veld opnemen. En keer op keer is hij in staat sneller te rijden dan Lewis, zoals de vorige keer in de kwalificatie in Portimao", zei Wolff.

Hij vervolgt: "Lewis verdient het om wereldkampioen te worden door consequenter te zijn", voegde hij eraan toe.

Er gaan ook geruchten dat Wolff graag zevenvoudig wereldkampioen Hamilton onder druk wil zetten om zijn contractbesprekingen over 2022 af te trappen.

Gevraagd of er binnenkort nieuws over dat onderwerp komt, antwoordde de Oostenrijker: "Momenteel concentreren we ons op het kampioenschap. We moeten onze ogen niet van de bal afhouden. Als er ooit tijd is, praten we over de toekomst, maar daar zijn we nog niet mee begonnen."