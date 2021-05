Grand Prix van Spanje blijft gewoon op de F1-kalender staan, zegt Carlos Sainz

Volgens Carlos Sainz blijft de Formule 1 ook de komende jaren gewoon een Grand Prix van Spanje organiseren.

Vanwege het toevoegen van de Grand Prix van Miami aan de kalender voor volgend jaar, en vanwege het uitblijven van nieuws over een verlening van het contract van de Spaanse Grand Prix gingen er geruchten de ronde dat de Grand Prix wel eens van de lijst zou kunnen verdwijnen. Volgens Carlos Sainz is dat een gerucht dat kant nog wal raakt.

De organisatoren van de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya moeten nog een pennenstreek zetten onder een nieuwe overeenkomst voor de toekomst met de Formule 1, maar het nieuws over een bevestiging daarvan bleef tot nu toe uit. De Spaanse Sainz zegt echter dat hij zich niet al te veel zorgen maakt.

Hij vertelt tegen de krant El Mundo Deportivo: "Ik denk dat je dingen moet scheiden. Je moet de Grand Prix hier los zien van de Formule 1 die ook verder wil uitbreiden in de rest van de wereld."

De Ferrari-coureur vervolgt: "De Formule 1 heeft ons coureurs duidelijk gemaakt dat het hart van de F1 nog steeds in Europa ligt, de old-school circuits in plaatsen als Spa, Barcelona, ​​Silverstone. Ze hebben ons heel duidelijk gemaakt dat ze daar willen blijven", zo wordt de Spaanse F1-coureur geciteerd.

Volgens Carlos Sainz is de reden dat er nog geen akkoord is bereikt om Spanje op de kalender te houden een "aparte kwestie", zonder daar verder op in gaat.

Hij benadrukt wel nogmaals: "Het is mij duidelijk, en de bazen hebben mij dat uitgelegd, dat het hart van de Formule 1 in Europa ligt en dat een groot deel van de races in Europa zal blijven."

Het circuit in Catalonië onderging een naamsverandering en heet tegenwoordig officieel Circuit de Barcelona-Cataluya. Op de baan nabij het dorpje Montmélo wordt al vanaf 1991 jaarlijks de Spaanse Grand Prix verreden. Traditiegetrouw wordt er ook bijna elk jaar tijdens de winter getest door de Formule 1 teams, ter voorbereiding op een nieuw F1-seizoen. Dit jaar was dat niet het geval: de wintertests werden gehouden op het circuit van Bahrein, waar ook de eerste Grand Prix van 2021 plaats vond.