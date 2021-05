Zak Brown: ''F1-teams verplichten om talent vaker te laten testen''

Zak Brown wil het gelimiteerde testbeleid van de Formule 1 op de schop gooien. Jong talent - ook uit overzeese klasses - moeten vaker de kans te krijgen voor een ritje in een F1-wagen vindt de CEO van McLaren.

''Ik denk dat door de gelimiteerde testmogelijkheden het een risico is om rijders, die de capiciteiten bezitten om F1-coureur te worden, naar voren te schuiven met weinig baantijd of -kennis'', zei de Amerikaan voor het begin van de IndyCar wedstrijd van afgelopen zondag.

F1-teams zijn al een tijdje niet happig om IndyCar-coureurs een stoeltje te geven. De overstap vanuit Amerika richting de koningsklasse ging vaker mis dan goed. Het verhaal over Sebastien Bourdais is typerend. De Fransman won vier titels in de ChampCar (nu IndyCar) en kreeg een kans bij Scuderia Toro Rosso. Hij maakte geen indruk en vertrok met 6 schamele puntjes via de achterdeur de Formule 1.

De McLaren-baas wil deze trend doorbreken en ziet de IndyCar als een geschikte kweekvijver voor de allerhoogste klasse. ''IndyCar staat bekend als een van de beste series in de wereld. Ik wil graag zien dat talenten, zoals Colton Herta, Pato O'Ward, die voor ons rijden in de IndyCar, een kans krijgen in de Formule 1. Maar ik denk dat we ze meer baantijd moeten geven.''

Brown heeft een plan om F1-teams te stimuleren om talent uit te proberen. ''Een van de dingen die ik graag zie - en ik heb geen getal in mijn hoofd, ik weet niet of het drie keer, vijf keer of een heel seizoen moet zijn - dat het verplicht moet worden om in de eerste vrije training een talent te laten rijden. Als we Colton of Pato wat testtijd krijgen in vrije trainingen dan is het makkelijker om een beslissing te maken en het zorgt voor nieuwe inzichten.''

Sailliant detail: na dit interview won O'Ward zijn eerste IndyCar-zege en kreeg daardoor een F1-test van Brown cadeau.