Carlos Sainz kan steeds beter tegen kritiek

Carlos Sainz kan steeds beter omgaan met kritiek. Hij probeert diegnen die kritiek hebben op Formule 1-coureurs te negeren.

Carlos Sainz: "Ik ben verbaasd hoe snel mensen conclusies trekken", zegt Sainz als hem wordt gevraagd hoe hij aankijkt tegen recente kritiek op Alonso's prestaties na diens terugkeer in de F1. Sainz is juist onder de indruk van Alonso's vorm nu hij weer meerijdt in de koningsklasse van de autosport.

Carlos Sainz: "Ze beseffen niet het niveau van de coureurs en de auto's en mensen snappen niet aan welke hoge vereisten je allemaal moet voldoen vandaag de dag in de F1. Zelfs voor coureurs met zoveel ervaring als Alonso is het moeilijk om zich aan te passen."

Sainz constateert dat de kritiek op de 39-jarige Alonso begon te keren en echt omsloeg in lof na Alonso's optreden in de race van afgelopen zondag in Portimåo.

"Zondag zagen we waartoe hij in staat is door hard knokken en plotseling werd al die kritiek bewondering", zei hij.

Carlos vervolgt: "Dat is de manier waarop onze sport is - op de ene dag wordt je bekritiseerd, de volgende dag ben je geweldig. Daarom geloof ik er steeds vaker niets meer van", aldus Sainz.

Sainz stapte afgelopen winter over van McLaren naar het in Maranello gevestigde Ferrari. Hiji vertelt dat hij ook nog moet wennen aan zijn nieuwe omgeving en het leven als Ferrari-ster.

Carlos Sainz: "Ik moet nog steeds een beetje wennen en integreren, maar dat is slechts een deel van het leerproces. Er zijn nog 20 races te gaan en ik haal de doelstellingen met een constante vooruitgang", zo voegt hij toe.