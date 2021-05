Timo Glock: "Lando Norris' topvorm legt onnoemelijk zware last op Daniel Ricciardo"

Volgens voormalig Formule 1-coureur Timo Glock is Lando Norris momenteel 'de man van het middenveld'. Achter Mercedes en Red Bull komt Norris inderdaad sterk uit de strijd.

Volgens Glock legt dat een ongekende druk op de schouders van Daniel Ricciardo, die ervaren Australiër komt tot nu toe tekort op de Britse Norris.

Timo Glock: "Voor mij is Norris duidelijk de man van het middenveld. Hij levert extreem goed momenteel, rijdt sterke races en laat mooie inhaalacties zien", vertelt Glock bij Sky Deutschland.

Hij steekt de loftrompt over de kleine maar snelle Norris. Glock: "Hij maakt weinig fouten, maximaliseert het materiaal dat hij heeft en legt daarmee een onnoemelijk zware taak op de schouders van Daniel Ricciardo."

Ricciardo kon afgelopen zaterdag tijdens de kwalificatie niet door het eerste deel van de kwalificatie heenkomen en legde na de race uitgebreid uit hoe hij zijn teleurstelling om moest zetten in een sterk resultaat op zondag. Dat lukte, want hij wist zich tijdens de race sterk naar voren te knokken en eindigde op de negende plaats.

Glock gelooft dat Ricciardo weer sterk terug zal slaan, aangezien we dat eerder hebben gezien toen de Australische coureur voor Renault reed.

"Hij had zijn kleine problemen daar in het begin, maar wist dat te boven te komen na verloop van tijd. Dat is ook waarom McLaren geduld zal moeten hebben en zal zien hoe dit interner gevecht zich gaat ontwikkelen", aldus de voormalige Toyota-rijder.

Hij vult aan: "Over het algemeen is McLaren nu heel erg sterk en ik ben ontzettend blij voor Andreas Seidl die een geweldige prestatie levert in het terug brengen van McLaren aan de top waar zij nu als derde team in de pikorde staan."

Seidl zelf weet wel zeker dat het met Ricciardo goed gaat komen.

Seidl: "Natuurlijk was de kwalificatie een stap terug en een teleurstelling voor hem, daarom was het ook o belangrijk voor hem om terug te slaan in de race."

Ricciardo hoeft dus niet slecht te slapen, zijn baas heeft alle vertrouwen in hem.

"Ik maak mij geen zorgen. Hij is een topgozer en we gaan nog veel van hem zien", besluit Seidl.