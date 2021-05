Hoe Daniel Ricciardo zijn teleurstelling overwon en omzette in een puntenfinish

Daniel Ricciardo maakt tijdens de Portugese Grand Prix veel goed voor waar het eerder in de kwalificatie mis ging. Zaterdag kwam hij niet door Q1 en moest de McLaren-coureur genoegen nemen met een zestiende startplaats. Tijdens de race wist hij één en ander recht te zetten: Ricciardo reed naar een keurige negende plaats.

Daniel Ricciardo legt uit hoe hij een mentaal trajectje in zijn hoofd doorliep na de teleurstellende kwalificatie.

Ricciardo: "Het is eerlijk gezegd best lastig om zoiets van je af te schudden. Je weet dat de meesten van ons in onszelf geloven en als je dan even niet levert, dan vreet dat aan je. Wij weten dat kwalificeren ontzettend belangrijk is in de F1."

Zaterdagavond had Ricciardo dan ook het één en ander van zich af te zetten. "Wat ik heb gedaan is wat boxing gevechten kijken die erop (TV, red.) waren en ik probeerde er verder niet aan te denken."

Opmars naar voren

Tijdens de Grand Prix wist Ricciardo zich goed te herpakken. In de eerste twee ronden wist hij op te schuiven naar de dertiende plaats, nadat de safetycar naar binnen kwam en de race werd herstart vocht hij zich verder naar voren tot de elfde plaats. In de achtiende ronde wist hij Sebastian Vettel uit de punten te duwen en aan het einde van de race viel Carlos Sainz ten prooi aan de Ausstraliër in de McLaren.

Daniel Ricciardo reflecteert op zijn race: "Er waren momenten dat ik de snelheid had, maar ook momenten dat het er nog niet helemaal uit kwam. Ik heb veel opgestoken van deze race. Qua afstelling zijn er dingen die in mijn voordeel kunnen zijn. Dus, in Barcelona zou het allemaal beter moeten gaan.

Alpine kan bedreiging worden voor McLaren

Fernando Alonso had de snelheid er met zijn Alpline er flink in zitten tijdens de Grand Prix in de Algarve, merkte Ricciardo.

Ricciardo: "Zijn snelheid op het eind was echt heel goed op de harde band. Dat was serieuze snelheid. Als dat aanblijft dan worden zij een serieuze bedreiging het hele jaar. Ik heb het idee dat de gevechten in het middenveld heel erg afhankelijk zijn van het circuit", besluit de voormalige teamgenoot van Max Verstappen.