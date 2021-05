Montoya over track limits: "Max Verstappen en Helmut Marko hebben weinig geduld"

Track limits zijn dit korte seizoen een veelbesproken onderwerp in de F1. Vooral de handhaving van de regels door de stewards in Bahrein zorgde voor veel controverse. Te veel, vindt voormalig Formule 1-coureur Juan-Pablo Montoya. Tot nu toe hebben de track limit regels Max Verstappen een overwinning, een pole position en een punt voor de snelste ronde gekost. Dit zorgde voor veel discussie, vooral omdat de regels niet altijd consequent worden gehandhaafd. Zevenvoudig GP-winnaar Montoya denkt dat deze discussie het titelgevecht tussen Verstappen en Hamilton overschaduwt.

Die strijd tussen de Nederlander en de Brit om de titel is geweldig, beaamt Montoya. "Het is geweldig voor televisie, vooral omdat twee verschillende teams met elkaar vechten. De afgelopen jaren miste de Formule 1 iets, en nu is het erg leuk om Red Bull Racing en Mercedes tegen elkaar te zien strijden."

"Maar de track limits maken het te controversieel. Ik begrijp dat ze de circuits veiliger willen maken, maar het is erg moeilijk om te controleren en te begrijpen waarom het soms verkeerd is en soms niet", aldus de Colombiaan gesprek met motorsport.com.

Hij is er echter van overtuigd dat de frustratie die dit bij Red Bull veroorzaakt, hen alleen maar meer vastbesloten maakt om Mercedes te verslaan. "Het maakt Red Bull alleen maar gefrustreerder. Ze willen Mercedes keihard verslaan en dat maakt het erg gaaf om te zien."

Helmut Marko is niet iemand met veel geduld, en ik denk dat Max dat ook niet heeft. Dus als ze de kans krijgen om ervoor te gaan, zullen ze dat zeker doen."

Geluk Hamilton

Daarnaast ziet Montoya ook een geluksfactor bij Hamilton. "In Imola maakte hij een grote fout die hem van de baan stuurde, en toen had hij het geluk een rode vlag te krijgen. Iemand met zoveel geluk en talent is moeilijk te verslaan", besluit Montoya.