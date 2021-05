Ralf Schumacher ziet een Red Bull komend weekend wel winnen

Ralf Schumacher denkt dat Red Bull komend weekend in Spanje wel eens sterker voor de dag zou kunnen komen dan Mercedes.

Ralf Schumacher: "Ik zie een licht voordeel voor Red Bull in Spanje. De karakteristieken van de baan ligt hen wel, met name vanwege de langzamere bochten en de bochten met gemiddelde snelheid."

Naast gemiddelde-snelheidsbochten is er vooral ook een heel lang recht stuk op het circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmelo in Catalonië. De Mercedes-krachtbron lijkt oersterk en degelijk, hoe dat met de Honda-krachtbron is valt alleen maar af te wachten. Het is de vraag hoeveel snelheid de krachtbron kan leveren op dat lange rechte stuk en of dat genoeg gaat zijn om zich echt met Mercedes te kunnen meten.

Robert Doornbos merkte bijvoorbeeld na afloop van de Grand Prix van Portugal nog eens op dat hij ook zijn vraagtekens zet bij de capaciteiten van de Honda-krachtbron in de Red Bull.

Doornbos zei bij Ziggo Sport: "Max vroeg zijn team wat er was gebeurd met de topsnelheid op het rechte stuk in de kwalificatie."

Komend weekend tijdens de Spaanse Grand Prix zal blijken hoe het zit.